Летом состоится премьера фильма ужасов режиссера «Района №9» Нила Бломкампа

Спустя шесть лет режиссер культовой фантастической картины «Район №9» Нил Бломкамп представит фильм ужасов «Демонический» (Demonic). Его премьера должна состояться нынешним летом, но о самом проекте знали лишь задействованные в его создании люди, поскольку съемки шли в полной секретности.

Последний фильм Нила Бломкампа «Робот по имени Чаппи» был показан в 2015 году. После этого режиссеру хотели доверить съемки сиквела картины «Чужой», но из-за возвращения во франшизу Ридли Скотта его проект был «заморожен».

К фильму ужасов «Демонический» сценарий написал сам Нил Бломкамп, он давно хотел показать эту историю на экране. Но смог это сделать только после начала пандемии коронавируса, поскольку его триллер «Инферно» с Тейлором Китчем из-за ограничений невозможно было завершить. В свою очередь «Демонический» с Карли Поупом, Маклом Роджерсом и Крисом Уильямом Мартином он снимал в режиме секретности.

О сюжете фильма практически нет никакой информации. Нил Бломкамп опубликовал лишь синопсис, в котором указано, что повествование будет сконцентрировано на молодой женщине, способной выпускать опасных демонов. Сверхъестественную способность она получила из-за многолетнего разлада с матерью.

Источник: rg.ru