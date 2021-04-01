 

Пандемия не помеха: Москва нарастила промпроизводство на 11,3%

01.04.2021, 16:16, Разное
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Объем выпуска бумаги и бумажных изделий увеличился в 2,5 раза – это самый большой показатель московской промышленности за прошедший год. “Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в 2,1 раза — выпуск лекарственных препаратов», — сообщил заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов.

Растет и производство строительных материалов. Этому способствует программа реновации, новые инфраструктурные проекты, развитие транспорта. В сегменте готовых изделий годовой рост составил 78,4%.

На 85,5% увеличились объемы выпуска электрического оборудования. При этом количество производимых электропроводников выросло в 4,1 раза.

“Объясняется это в том числе серьезным увеличением интернет-трафика и нагрузкой на сети в связи с переходом на удаленный режим работы и учебы», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Власти Москвы стимулируют инвестиционную активность. В 2020 году столичные компании в области обрабатывающего производство получили право на инвестиционный налоговый вычет.

“Предприятия, которым присвоен статус московского инвестора первой или второй категории, могут применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 12,5 и восьми процентов соответственно», — отметила руководитель столичного агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о действующих в городе офсетных контрактах. С инвесторами достигнуто уже пять таких соглашений.



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