Мнение: Почему он начал стрелять?

Страна много чего узнала про «мытищинского стрелка» Владимира Барданова. И о том, что в его доме был арсенал оружия, и о том, что у него криминальное прошлое, и что он был богат… И т.д и т. п….

Но почему-то нет внятной информации о том, почему вообще к нему наведались? Как нет четкой информации и о том, кто вообще наведался, то ли сотрудники Росгвардии то ли сотрудники МВД вместе с ФСБ?

«Коммерсант» написал, что «основанием для визита силовиков стала информация о том, что в доме может незаконно храниться оружие. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление Мытищинского горсуда о проведении обыска и вошли на территорию участка, огороженного высоким кирпичным забором».

Отсюда

Если была оперативная информация, то ее проверяют несколько иначе. Берут «объект» под наблюдение, ставят на прослушку… Чтобы установить каналы получения и сбыта незаконного оружия.

Если же уже было постановление суда о проведении обыска, значит, уже было возбужденное уголовное дело. А вместе с правоохранителями должны были быть и понятые… Это такое неписанное правило, о котором мне рассказал действующий офицер МВД. На обыски в кодежные поселки сразу с понятыми приезжают, потому что это не многоквартирый жилой дом, в поселке не так-то просто найти понятых…

Но пока нет никакой информации про уголовное дело, ставшее основанием для визита правоохранителей к Борданову. Как нет информации и о понятых…

В общем, история не перестает быть мутной. Как сказал мне один пенсионер, служивший в МУРе, похоже, что к Барданову пришла его «крыша». За очередной мздой. Но Барданова, видимо, заклинило, мол, достали вы, парни, раньше раз в месяц приходили, а сейчас каждую неделю ходите, сколько можно… Ну а дальше произошло то, что произошло…

Правдоподобная версия?

На снимке: Владимир Барданов с дочерью в своем доме, фотография отсюда

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