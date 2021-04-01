Опасность заражения SARS-Cov-2 для медработников в стационаре выше, чем в ОРИТ



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Согласно рекомендациям Минздрава медицинский персонал должен носить и регулярно менять респираторы с высоким уровнем защиты во всех отделениях стационаров для лечения больных с COVID-19. Однако в некоторых зарубежных гайдланах респираторы предлагается носить только при работе с пациентами на кислородной поддержке, а в палатах ограничиваться хирургическими масками, пишут авторы нового исследования. Это связано с гипотезой о том, что во время кислородной терапии выделяется большое количество вирусных частиц, и для защиты от инфицирования персоналу требуются повышенные меры предосторожности. Однако частота заражений среди медиков, которые работают в стационаре, в два-три раза выше по сравнению с сотрудниками отделений интенсивной терапии, отметили ученые.

В эксперименте участвовали 10 здоровых добровольцев, которых поместили в специальную камеру с подачей чистого воздуха. Ученые использовали оптический счетчик частиц — аппарат для измерения количества и размера частиц выдыхаемых аэрозолей.

Участников попросили воспроизвести все виды дыхательной деятельности: дышать, в том числе глубоко, говорить, кричать, кашлять. Результаты показали, что повышенная респираторная активность, характерная для пациентов с COVID-19, увеличивает выдыхаемых объем аэрозолей более чем в сотню раз.

Затем добровольцы повторили те же действия, одновременно получая кислородную терапию, которая применяется для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью при COVID-19. Сначала участники попробовали подышать и покашлять, получая кислород через носовую канюлю, а потом — через плотно прилегающую маску (неинвазивная вентиляция легких). Ученые отметили, что во время этих манипуляций объем аэрозолей, попадавших в воздух, не только не увеличивалось, но даже уменьшалось.

«При кашле и затрудненном дыхании, характерных для пациентов с COVID-19, образуется гораздо больше капель и аэрозолей, чем у больных, получающих кислородную поддержку. Хирургические маски для лица не обеспечивают надлежащую защиту от аэрозолей, и необходимо повышать безопасность медперсонала за счет более широкого использования плотно прилегающих респираторов (маски N95 или FFP3) и усиления вентиляции в помещении», — заключили авторы исследования.