Скандалы: Ноу-хау Александра Беглова

Как губернатор Санкт-Петербурга избавляется от неугодных законодателей

Губернатор Александр Беглов приступил к демонтажу политической системы Санкт-Петербурга. Он планирует лишить заксобрание статуса самостоятельной силы, на равных конкурирующей с исполнительной властью. Первым шагом реформы должно стать избрание пережившего трёх губернаторов спикера Вячеслава Макарова депутатом Госдумы. Но при реализации этого плана Беглов столкнётся с рядом проблем.

Вячеслав Макаров – один из символов петербургской политики. Он занимает свой пост с 2011 года. За это время в городе сменилось три губернатора, а председатель законодательного собрания лишь планомерно укреплял свои позиции. У представителей элиты сложилось понимание: если нужно играть вдолгую, то договариваться следует именно с ним.

Спикер определял перед каждыми выборами список кандидатов в депутаты городского парламента как от правящей партии, так и от оппозиционных. Таким образом, губернаторская команда лишалась возможности кадровых манёвров в ситуации, когда Макаров полностью формировал депутатский корпус.

Вячеслав Макаров оказывает значимое влияние на органы местного самоуправления. Представители Смольного всегда считали их максимально приближенным к земле звеном системы городского хозяйства и встраивали в систему взаимоотношений с районными администрациями. В Мариинском дворце (заксобрание города) муниципалитеты воспринимаются как максимально приближенное к избирателям нижнее звено городской политической системы и встраиваются его представителями в депутатскую вертикаль. Фактически на данном уровне город разделён на две части: одна из них ориентируется на губернатора, вторая – на спикера. И вторая часть не такая уж маленькая.

Одним из инструментов влияния в руках парламентариев остаётся так называемая депутатская поправка. Согласно этому документу, избранники могут по собственному усмотрению распределять значительные суммы. В бюджете на 2021 год на каждого депутата зарезервировано от 50 до 150 млн рублей. Эти деньги расходуются без согласования с городским комитетом финансов и губернатором.

Несмотря на фактическое двоевластие, прямых конфликтов между Александром Бегловым и главой заксобрания не было. Но сложившаяся система не устраивала федеральный центр, по инициативе которого началось восстановление единоначалия в городе. Сценарий ухода Вячеслава Макарова с нынешнего поста начал активно обсуждаться в конце 2020 года. Тогда спикер ответил на все слухи довольно жёстко. В интервью одному из местных СМИ он заявил: «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются. Решать это должен петербургский избиратель. Соответственно, баллотироваться в Государственную думу я не собираюсь».

Но спустя три месяца, когда соответствующее предложение прозвучало из уст губернатора, он сменил риторику. «Партийная дисциплина сродни армейской. Если соответствующий приказ поступит, то он будет выполнен. Пока идёт этап предварительных разговоров и согласований», – пояснил Макаров в одном из последних высказываний.

Несмотря на очевидность разыгрываемого сценария, выдвижение Вячеслава Макарова не выглядит столь однозначным. Губернатору и руководству отделения «Единой России» придётся учесть достаточно существенные нюансы.

Первый из них – сильные оппозиционные либеральные настроения. Санкт-Петербург оказался лидером по количеству участников протестных акции в начале 2021 года.

Рейтинг партии в городе сегодня находится около отметки 20 процентов, это существенно ниже, чем в большинстве других регионов, и меньше, чем уровень поддержки партии на последних федеральных выборах в 2016 году.

Поэтому рассчитывать на получение большого числа мандатов по территориальному списку «Единой России» не приходится.

В 2016 году региональная группа «Единой России» по Санкт-Петербургу получила к распределению два мандата. Первый номер списка, на тот момент губернатор города Георгий Полтавченко, от мандата отказался, и, соответственно, в Госдуму прошли второй и третий номера – Сергей Боярский и Юрий Петров. За бортом оказались такие политические тяжеловесы, как Василий Шестаков, президент Международной федерации самбо и давний спортивный партнёр Владимира Путина, а также Владимир Плигин, член высшего совета «Единой России», председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству.

В текущем сезоне с проходными местами в территориальном списке будет ещё сложнее. В ускоренном порядке принимается законопроект, увеличивающий федеральную часть партийных списков. К распределению на местах мандатов будет оставаться меньше. Гарантированно партии достаётся один мандат. При оптимистическом прогнозе в случае серьёзной борьбы – два.

Таким образом, для получения кресла в Охотном ряду Макарову нужно занять первую строчку. Но федеральный центр рекомендовал возглавить региональные группы «Единой России» действующим губернаторам.

Следуя этой рекомендации, первым номером петербургской группы может стать Александр Беглов, который после выборов передаст мандат стоящему на втором месте Вячеславу Макарову. Это будет моральная победа губернатора и сомнительный приз для нынешнего спикера законодательного собрания.

В этот сценарий не вписывается самый узнаваемый в городе депутат Госдумы с минимальным антирейтингом Сергей Боярский. Отказ от использования его ресурса станет крайне расточительным для партии власти. Выдвижение Боярского в качестве первого номера выглядит достаточно логичным. Но идти за его спиной для руководителя региональной организации «Единой России» Вячеслава Макарова станет опасным и неоправданным с имиджевой точки зрения решением.

Связка «первый номер – Макаров, второй – Боярский» кажется более естественной. Но одобрить эту конфигурацию может только федеральный центр, а такого решения пока нет.

Немаловажен и фактор действующего депутата Госдумы Юрия Петрова. Третий номер для него – фактически отставка. А за ним стоят собственные игроки.

«Единая Россия» столкнётся со сложностями и при выдвижении спикера заксобрания по одному из восьми городских одномандатных округов. Депутаты от партии власти сегодня представляют шесть из них, но в текущем сезоне «Единая Россия» намерена бороться и в двух оставшихся.

Округ № 218 представляет Виталий Милонов, и уходить со своей территории он не собирается. Депутат включён в большие федеральные игры, и есть силы, заинтересованные в его дальнейшем присутствии на политической карте страны. Милонов не всем нравится из-за его высказываний. Но у него есть своя электоральная база на территории, он традиционно входит в десятку самых упоминаемых в СМИ политиков Санкт-Петербурга. Так что округ у него не отберут.

От округа № 217 в Госдуме заседает Михаил Романов. Его победа в 2016 году стала сенсацией и показательным достижением работавших на него политтехнологов. Романов выиграл у Оксаны Дмитриевой (Партия Роста), традиционно считающей эту территорию зоной собственного доминирования. Здесь у неё и узнаваемость, и региональные штабы. Оксана Дмитриева уже объявила, что гарантированно пойдёт на выборы в нижнюю палату федерального парламента. Региональный парламент для неё мало интересен.

При поддержке Вячеслава Макарова в 2016 году Партия Роста получила места в заксобрании Санкт-Петербурга. Именно благодаря ему Оксана Дмитриева сохранила актуальность в городской политике. Сейчас у неё неплохие отношения со Смольным, так что есть на что рассчитывать.

Но и Михаил Романов не сдаётся и ведёт активную работу по продвижению своих людей в органы местного самоуправления курируемой территории. Глава системообразующего для округа Фрунзенского района Константин Серов – один из самых непримиримых политиков города, противостоящих Вячеславу Макарову. Так что вопрос о выдвижении от этой территории для спикера заксобрания закрыт.

Округ № 216, казалось бы, является вполне удачной территорией для выдвижения Вячеслава Макарова. От входящего в неё Петроградского района спикер был избран в законодательное собрание. Это его вотчина, местные муниципальные власти ориентированы лично на Макарова. Сейчас для участия в праймериз «Единой России» здесь выдвинулся вице-спикер заксобрания Сергей Соловьёв. Но Соловьёв – системный политик и по рекомендации сверху может отказаться от участия в предварительном голосовании.

Но и этот вариант не является идеальным. В настоящее время округ в Госдуме представляет член фракции КПРФ Владимир Бортко. Он узнаваемая личность – кинорежиссёр и неудавшийся кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга на выборах 2019 года. В центральной части города традиционно активны избиратели с оппозиционными настроениями. Именно здесь возможно голосование от противного – за кого угодно, только не за «Единую Россию». И тут этот «кто угодно» есть.

Округ № 215 представлен в Государственной думе Владимиром Катеневым, президентом Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты (ТПП). На этой территории также сильны позиции депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Нилова. На фоне происходящих в стране политических процессов между ними развернётся серьёзная борьба, и вмешиваться в неё новому игроку будет очень непросто. Да и вряд ли кто-то решится предложить лидеру городской ТПП отдать мандат.

Ещё один округ, где нет действующего депутата-единоросса, – это № 214. От него в нижней палате федерального парламента город представляет Елена Драпеко, популярная некогда актриса, а сейчас маститый политик с поддержкой и харизмой. Округ хорошо ей знаком и ею отрегулирован. Игру против единственного на сегодня петербургского депутата – женщины избиратели могут не оценить.

От округа № 213 избран депутатом Евгений Марченко, который не настроен по команде освобождать избирательную территорию. Марченко будет биться за переизбрание, и вряд ли внутри партии будет организована атака на него.

На последних выборах от округа № 212 был избран Сергей Вострецов, выдвинутый «Единой Россией», но представляющий Трудовую партию России. Федеральное руководство правящей партии приняло решение не выдвигать его на очередной срок. На участие в праймериз по освобождающемуся округу заявился лидер фракции «Единая Россия» в заксобрании Петербурга Александр Тетердинко. Но в ходе переговоров фамилия будущего кандидата может быть изменена, а значит, эта территория вполне может подойти для Вячеслава Макарова.

И, наконец, округ № 211. От него в Госдуму избран бывший вице-губернатор города Игорь Дивинский. Если он не примет решения идти на выборы, то место можно считать освободившимся. Но и здесь есть вопросы. Большая часть округа – это Невский район, а в нём сильны позиции упомянутого выше главы Фрунзенского района Константина Серова. До последнего времени о нём говорили как о потенциальном кандидате от «Единой России». В другой части округа сильно влияние экс-депутата заксобрания Вадима Войтановского, не испытывающего симпатий к Вячеславу Макарову. Даже если по властной вертикали поступит сигнал помогать последнему в избрании, тихий саботаж на местах ещё никто не отменял.

Вячеслав Макаров не готовился к выдвижению в Госдуму и заблаговременно не расчищал под себя тот или иной округ. С каждым днём ситуация будет усугубляться. До конца выдвижения на праймериз остался месяц; за это время другим потенциальным кандидатам нужно принять решение, идти или нет, и если да, то где.

В борьбе за переезд Макарова в Москву представители Смольного и Мариинского дворца могут объединить усилия. И эта связка обещает стать впечатляющей. Как лоббист городских интересов при формировании бюджета страны и распределении средств федеральных целевых программ и национальных проектов Вячеслав Макаров может быть очень эффективен. Но остаётся вопрос, будет ли сегодняшнему спикеру предложен руководящий пост в профильном комитете или в «Единой России». Если это произойдёт, то получение мандата депутата Госдумы может стать для Макарова не закатом карьеры, а началом её нового федерального этапа.

Дмитрий Солонников