Скандалы: Частно-государственная партнерша

Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам

Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса). Среди прочего, она участвует в строительстве платных дорог, возведении грузового порта и производстве целлюлозы. Сама Хромченко отрицает, что ее инвестиции как-то связаны с министром, а Силуанов вопрос о конфликте интересов комментировать не стал. Так совпало, что члены семьи Хромченко числились в компании, провернувшей многомиллионные аферы по хищению госсредств.

Еще недавно об Ольге Хромченко не было известно широкой аудитории. Начиная с июля 2018 года ее имя стало фигурировать в публикациях сайтов, распространяющих «заказуху». Там ее называли «бывшей эскортницей», которая заручилась хорошими связями и стала «браться за важные экономические и организационные вопросы», такие как «выигрыши тендеров на строительство путепроводов в Московской области».

Что хотели сказать авторы той сумбурно написанной «заказухи», не очень ясно. На тот момент Хромченко еще не числилась ни в каких компаниях, да и представителям эскортного бизнеса, с которыми пообщался The Insider, это имя неизвестно. Зато, как свидетельствуют документы, уже в 2019 году Хромченко получила доли в компаниях с миллиардными проектами и бюджетными деньгами.

Связь с министром

Ольга Хромченко родилась в деревне Шамокша Ленинградской области и училась в ПТУ. По крайней мере до прошлого года она была трудоустроена в АО «Росспиртпром», 100% акций которого находятся в федеральной собственности. Предприятие — крупнейший производитель этилового спирта из пищевого сырья.

Ездит Хромченко на Range Rover, который, согласно доступным через Telegram базам, она нередко паркует в районе Фрунзенской, рядом с ЖК «Андреевский», где владеет пентхаусом Антон Силуанов.

В контактах некоторых своих знакомых Хромченко записана как Силуанова, а в двух случаях и как его супруга (официально Силуанов холост с 2015 года). Еще встречаются метки «вилла Геленджик», «Майами», «лоббистка» и «Сейшелы».

И это не единственные ее пересечения с министром финансов. И Хромченко, и Силуанов получали штрафы за нарушение ПДД в Калужской области. Энергичный министр превышает скорость на своем мотоцикле BMW K 1600 GTL. В калужской деревне Шувалово, согласно имеющимся у The Insider выпискам из Росреестра, у главы Минфина есть в собственности земельные участки.

И именно из этой деревни, как следует из данных утечки цифровых пропусков, использовавшихся во время карантина, возвращался в прошлом году домой в Санкт-Петербург Юрий Хромченко, отец Ольги.

Когда именно Хромченко съехалась с Силуановым, точно неизвестно. В 2020 году их связь уже точно прослеживается, но насчет 2019 года уверенности нет, поэтому нельзя утверждать, что ее карьерный взлет начался после знакомства с министром. Один из проектов (платные дороги) связан с подмосковными властями, остальные — с федеральными структурами и бюджетами.

Платные дороги

В 2019 году Ольга Хромченко получила 20% в ООО «Русдор-Финанс» (в феврале этого года ее доля увеличилась до 33%). У этой компании есть несколько дочерних организаций, занимающихся проектами по строительству платных дорог в Подмосковье.

«Лыткаринская платная дорога» в III квартале 2021 года приступит к строительству дороги «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный». Стоимость проезда по ней составит 10 рублей за 1 км. Фирма Хромченко выступает в качестве концессионера, власти Московской области должны выделить ей деньги на этапе строительства, получив из федерального бюджета 34,6 млрд рублей. Когда (и если) дорога будет построена и введена в эксплуатацию, власти Подмосковья должны будут заплатить концессионеру еще 20 млрд рублей. Остальные доходы он будет получать в виде платы за проезд.

Концессионное соглашение было заключено в феврале прошлого года между «Лыткаринской платной дорогой» и правительством Московской области без проведения конкурса (на основании предложения компании и отсутствия альтернативных заявок). Согласно договору, власти Подмосковья взяли на себя обязательство перечислять фирме Хромченко суммы «Капитального гранта» за счет средств федерального бюджета. Первый транш в 1,7 млрд рублей должен поступить в 2021 году.

«Ведомости» отмечали сверхвыгодные условия соглашения для частной компании, которая сможет рассчитывать на компенсации в случае недостаточного интенсивного движения по трассе и расторжения соглашения на этапе строительства. В бюджете Московской области на 2021 год отдельно поступление трансферта из федерального бюджета не прописано. Не исключено, что соглашение может быть расторгнуто и концессионер сможет претендовать на компенсацию расходов на проектирование и недополученного дохода. Эту версию основной владелец «Русдор-Финанс» Алексей Строганов отвергает: «Мы каждый день работаем над проектом. Вот сейчас я в Мособлэкспертизе нахожусь», — сказал он в телефонном разговоре с The Insider. От других комментариев относительно бизнеса Строганов отказался.

Еще одна «дочка» «Русдор-Финанс», «Одинцовская платная дорога», возводит путепровод у села Саввинская Слобода.

Проект вызвал протесты местных жителей, фактически лишающихся бесплатной альтернативы, и пока заморожен.

Также с подругой главы Минфина аффилированы ООО «Ступинская платная дорога», «Шатурская платная дорога», «Акуловская платная дорога», «Сергиево-Посадская платная дорога» и «Платный объезд Щёлково». Напомним, ранее Антон Силуанов заявлял, что, по его мнению, в России слишком мало платных дорог. Он лоббировал создание специального госфонда для финансирования подобных проектов. Мог ли министр финансов или его ведомство иметь какое-то отношение к проектам с участием Хромченко, неясно.

Сахалинский порт

В 2022 году планируется начать строительство многофункционального грузового порта с нефтяным, газовым и угольным терминалами на восточном побережье Сахалина. Проект будет реализовывать ООО «Многофункциональный грузовой район», в котором через «Русдор-Финанс» имеет долю и Ольга Хромченко.

Вопрос заключения концессионного соглашения прорабатывался в Росморречфлоте. Это федеральное агентство подведомственно Минтрансу. Проект строительства порта получал одобрение и в федеральном Минфине. Концессионное соглашение предусматривает выделение около 4 млрд рублей из федерального бюджета на создание инфраструктуры.

Конопля

«Русдор-Финанс», совладельцем которого является Хромченко, владеет 50% в ООО «К Фарма», производителе лекарственных препаратов, вместе с акционером компании «Коноплекс» Романом Белоусовым (о нем ниже). «Коноплекс» считается крупнейшим в стране производителем промышленной конопли. В косметологии конопля используется в средствах по уходу за кожей и волосами, а в фармацевтике — для изготовления препаратов на основе каннабидиола.

С «Коноплексом» же Хромченко учредила ООО «МИК». Эта фирма стала участником соглашения по созданию предприятия по производству целлюлозы из лубяных культур в Пензенской области. Соглашение заключено без конкурса по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Этот проект стал первой в России федеральной концессией в сфере промышленности и единственным федеральным проектом государственно-частного партнерства в 2020 году.

Со стороны правительства его курирует Минпромторг, а Минфину поручено обеспечивать включение в проекты законов о федеральном бюджете расходных обязательств. Объем бюджетных субсидий может превысить 3 млрд рублей.

Микрозаймы

С 2019 года Ольга Хромченко владеет долей в 5% в ООО «Юником». Это агрегатор микрозаймов «Юником24». Годовая выручка дочерней компании «Юником24» — 133 млн рублей.

Кредитная платформа Хромченко получила в партнеры один из фондов ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв», под управлением которого 96,4 млрд рублей пенсионных денег. С «Юником24» сотрудничают не только микрокредитные организации, но и государственные банки (ВТБ, «Почта Банк», Газпромбанк).

Эта тема также близка Антону Силуанову, который в ответ на новости о сокращении реальных доходов населения заявлял, что жить в кредит — «это нормально». Также Минфин в конце 2020 года принял план по внедрению онлайн-технологий в финансовый сектор, который облегчит получение займов. Впрочем, прямого отношения к проекту «Юникома» Минфин не имел.

Откуда деньги

Чтобы покупать доли во всех этих компаниях, Ольге Хромченко нужны были деньги, причем существенно больше, чем можно накопить на зарплату в «Россспиртпроме». Источник этих средств однозначно установить сложно, однако история ее семьи может быть тому подсказкой.

Отец Ольги Юрий Хромченко, по информации The Insider, по крайней мере до 2017 года работал в петербургском ООО «Стик». Эта фирма связана с Владимиром Артеевым — организатором крупной схемы по хищению бюджетных средств. Возможно, Ольга ранее имела непосредственное отношение к Артееву — во всяком случае, в «заказных» материалах он фигурирует как ее бывший сожитель и отец ее ребенка.

Артеев — основатель группы компании «Единые решения». В 2017 году его задержали по подозрению в мошенническом хищении бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов. Подконтрольные Артееву компании, в том числе и «Стик», в котором получал деньги отец Хромченко, заключили договоры в Петербурге, Омске и Тамбове на строительство и реконструкцию 11 социальных объектов. Не был сдан ни один. Всего же, писала «Фонтанка», в результате сговора Артеева с чиновниками «растворились» 27 млрд рублей. Помимо хищения непосредственно бюджетных денег, обеспеченные госконтрактами фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их.

Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве члена ОПГ. Привлекался и по уголовной статье за похищение человека. Согласно архивам уголовного дела, в 1997 году он вместе с подельником захватил и удерживал гражданина А.В. Новосельцева, требуя за него выкуп в размере $2 тысяч. Но заложнику через день удалось сбежать.

Партнеры Хромченко и связь с ОПГ

Одним из ключевых партнеров Хромченко является вышеупомянутый Роман Белоусов — они вместе занимаются и проектом строительства порта, и конопляным бизнесом и платными дорогами. Белоусова называют доверенным лицом небезызвестной семьи Скигиных. Так, Хромченко и Белоусов являются акционерами «Подмосковной платной дороги» вместе с ее дочерними компаниями, а основной владелец через ГК «Платная дорога» — Михаил Скигин. Бенефициаром же «Коноплекса», который вместе с Хромченко занялся производством целлюлозы, является Евгений Скигин — еще один сын покойного Дмитрия Скигина.

Дмитрий Скигин был известен как человек Ильи Трабера («Антиквар»), криминального авторитета, которого испанская полиция объявляла в розыск как члена Тамбовско-Малышевской преступной группировки. Одним из основных активов Трабера-Скигина считался Петербургский нефтяной терминал. По данным следствия, Скигин помогал отмывать деньги ОПГ через Bank of New York, Лихтенштейн и Монако. После отмывания средства частично вкладывались в Объединение банков, инвестирующих в порт (ОБИП) и обратно в Петербургский нефтяной терминал. Сын скончавшегося в Ницце Дмитрия Скигина, Михаил Скигин, сегодня руководит все тем же нефтяным терминалом.

Подробнее о бизнесе Трабера-Скигина и о доле Владимира Путина читайте в расследовании «4% Путина. Как близкие к Кремлю криминальные авторитеты отмывают нефтяные деньги в Монако».

Михаил Скигин в комментарии The Insider сообщил, что «Русдор-Финанс» Хромченко участвует в реализации совместных проектов «как финансово, так и посредством своего обширного опыта». «Руководство «Русдор-Финанс» обладает необходимой профессиональной экспертизой в сфере ГЧП. Эта компания, как и другие участники проектов, несет ответственность в части выполнения обязательств, накладываемых на концессионера российским законодательством», — подчеркнул Скигин.

Михаил Скигин также настаивает на том, что его отец никогда не был «человеком Трабера» и после 2000 года разделил с ним бизнес и перестал быть его компаньоном (Дмитрий Скигин сохранил за собой порт, а Траберу достался «Совэкс») и с тех пор, по словам Скигина-младшего, ни Трабер, ни его представители в бизнесе его отца не участвовали. Он также отмечает, что прокуратура Монако не имеет никаких претензий ни к нему, ни к его отцу, о чем есть специальное письмо.

И тут Ротенберг

В феврале 2020 года Ольга Хромченко стала собственницей 162-метровой квартиры (выписка из Росреестра есть в распоряжении The Insider) в ЖК Barkli Gallery. Рыночная стоимость одного квадратного метра в этом клубном доме превышает миллион рублей (любопытно, что Силуанов, давая на днях советы по ведению семейного бюджета, говорил о необходимости согласовывать крупные траты со своими партнерами). Раньше владельцем этой квартиры был Аркадий Ротенберг. Олигарх купил ее в августе 2019 года, затем продал бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Андрею Гончаренко, после чего объект за 4 месяца сменил трех собственников. Пока не оказался у Хромченко.

Интересно, что «Росспиртпром», в котором числится Хромченко, входит в сферу интересов Ротенберга, писали «Ведомости». Его люди 11 лет назад были трудоустроены почти во все заводы госпредприятия. С Ротенбергом связан и бывший деловой Хромченко: соучредителем «Юникома» вместе с ней был Алексей Сакун — сын экс-гендиректора «Трансстроймеханизации», входящей в группу «Мостотрест» Ротенберга.

Отметим, что Силуанов выступал за принятие так называемого «закона Ротенберга», по которому российские бизнесмены могли рассчитывать на компенсации из госбюджета потерь из-за западных санкций. Да и бизнес Ротенберга на строительстве дорог во многом зависит от позиции Минфина, утверждающего выделение средств на финансирование проектов.

«Он сам пришел»

В разговоре с The Insider Ольга Хромченко не стала отрицать свою личную связь с министром Силуановым, но уверяет, что он ей в бизнесе не помогает: «Мой бизнес появился до того, как мы начали общаться, как познакомились с Антоном Германовичем. Он не имеет к этому никакого отношения. Ну и что, что проекты моих компаний получают одобрение в Минфине? Естественно, это же государственный орган, как и любой другой, тот же Минпромторг. Антон Германович там никаким макаром. А то его в хвост и в гриву все».

На вопрос, откуда она взяла средства на вхождение в крупные проекты, Хромченко ответила, что с этим ей помог ее партнер: «Мы давно дружим. У нас дети в один детский садик ходили (у Хромченко есть дочь от предыдущих отношений). Сначала начали общаться с его супругой, так и общаемся». Основной бизнес-партнер подруги главы Минфина Алексей Строганов отказался объяснить, какую роль играет она играет в их совместных проектах.

Нельзя исключать, что Ольга Хромченко открыла бизнес еще до знакомства с Силуановым, однако концессионные соглашения подписывались в 2020 году, то есть уже время развития их отношений.

Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов видит в ситуации коррупционное нарушение: «Это не самая распространенная форма конфликта интересов. Не имеет значения, до знакомства были учреждены компании или после. Тем более, если до этого у нее не было опыта подобных концессионных соглашений. В данном случае неважно, профильное ли ведомство возглавляет министр: раз документы через него проходят, то он может прямо или косвенно влиять на бизнес близкого себе человека. Даже если подписываются согласования не лично, а подчиненными. К тому же содействие в подобных случаях нередко происходит неформально».

Антон Силуанов прочитал сообщение The Insider в мессенджере с вопросом, декларировал ли он каким-либо образом наличие конфликта интересов, но не ответил на него.

Сергей Ежов