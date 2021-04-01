 

Появились фото мешающих укладке «Северного потока – 2» судов

01.04.2021, 15:54, Новости дня
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Компания-оператор «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG опубликовала фото кораблей, которые мешают завершению прокладки трубопровода.

Снимки публикует РИА «Новости» в Telegram.

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» замечена повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, эти действия носят провокационный характер и могут привести к повреждению газопровода.

Минин напомнил, что при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.



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