 

Глава Россотрудничества заявил о возможности перенести представительство в Донбасс

01.04.2021, 15:54, Новости дня
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Если представительство Россотрудничества в Киеве закроется, оно может быть открыто в другом регионе Украины, который не находится под контролем киевских властей, сообщил глава федерального агентства Евгений Примаков.

«Придет (из Киева) заявление о закрытии, значит, будем закрывать», – цитирует РИА «Новости» Примакова. 

По его словам, Украина большая страна, и есть регионы, не находящиеся под властью киевского режима, где можно открыть представительство Россотрудничества. «Я думаю, что мы сможем тогда в таком случае открыться там, почему нет», – сообщил он.

Примаков пояснил, что для закрытия представительства Россотрудничества расторгается межправительственное соглашение. «И тогда, соответственно, закроется украинский культурный центр в Москве», – отметил Примаков.

Ранее сообщалось, что название «Русский дом» победило в конкурсе по переименованию Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).



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