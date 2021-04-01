В доме мытищинского стрелка нашли медведей и крокодила

Следствие намерено оценить, законно ли содержал в своем коттедже устроивший стрельбу в Мытищах Владимир Барданов зоопарк, сообщила старший помощник главы ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий.

«В ходе осмотра территории домовладения обнаружены дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах. В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных. У владельцев будет истребована необходимая разрешительная документация на содержание диких животных. В случае ее отсутствия, будет решаться вопрос об их изъятии и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

30 марта полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову около 11.00. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия. Однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался в доме. Сообщалось, что дома он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, в коттедже оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия.

При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии. Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, огонь заметили примерно в 19.00. Поздно вечером тело стрелявшего нашли в сгоревшем коттедже.