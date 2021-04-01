Зара, Алена Долецкая и другие на презентации художественного проекта в Москве

Следом за музеем современного искусства “Гараж”, где в понедельник состоялся запуск трех новых выставочных проектов современного искусства, и Московским музеем современного искусства (ММОМА), где в минувший вторник торжественно открылась выставка известного американского уличного артиста Харифа Гузмана, художественные галереи Shaltai Editions и “Триумф” выпустили свое творение. В эту среду, 31 марта, они представили на суд зрителей совместный проект Le Jardin, выполненный художницей Александрой Вертинской. Это лимитированный альбом тиражной графики, созданный по мотивам живописных работ. Он включает в себя восемь шелкографий и папку для презентации и хранения произведений.

Премьеру проекта посетили основательница “Винзавода” Софья Троценко, Оксана Бондаренко, актрисы Алиса Хазанова и Дарья Повереннова, певица Зара, продюсер Михаил Друян, Александр Роднянский, дизайнеры Светлана Таккори и Светлана Тегин, актриса Олеся Судзиловская, продюсер Фатима Ибрагимбекова, журналисты Алена Долецкая, Игорь Гаранин, Евгений Заболотный, Наталья Максимова, Инга Берман, Рената Пиотровски и многие другие.

Алена Долецкая Олеся Судзиловская Полина Аскери Зара Божена Рынска Андрей Шаронов и Дарья Повереннова Алина Цыганова и Михаил Друян Алиса Хазанова и Александра Вертинская Александр Роднянский и Геннадий Йозефавичус Рената Пиотровски, Татьяна Азатян, Инга и Марк Берман