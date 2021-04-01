 

Зара, Алена Долецкая и другие на презентации художественного проекта в Москве

01.04.2021, 15:38, Разное
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Следом за музеем современного искусства “Гараж”, где в понедельник состоялся запуск трех новых выставочных проектов современного искусства, и Московским музеем современного искусства (ММОМА), где в минувший вторник торжественно открылась выставка известного американского уличного артиста Харифа Гузмана, художественные галереи Shaltai Editions и “Триумф” выпустили свое творение. В эту среду, 31 марта, они представили на суд зрителей совместный проект Le Jardin, выполненный художницей Александрой Вертинской. Это лимитированный альбом тиражной графики, созданный по мотивам живописных работ. Он включает в себя восемь шелкографий и папку для презентации и хранения произведений.

Премьеру проекта посетили основательница “Винзавода” Софья Троценко, Оксана Бондаренко, актрисы Алиса Хазанова и Дарья Повереннова, певица Зара, продюсер Михаил Друян, Александр Роднянский, дизайнеры Светлана Таккори и Светлана Тегин, актриса Олеся Судзиловская, продюсер Фатима Ибрагимбекова, журналисты Алена Долецкая, Игорь Гаранин, Евгений Заболотный, Наталья Максимова, Инга Берман, Рената Пиотровски и многие другие.

Алена ДолецкаяОлеся СудзиловскаяПолина АскериЗараБожена РынскаАндрей Шаронов и Дарья ПоверенноваАлина Цыганова и Михаил ДруянАлиса Хазанова и Александра ВертинскаяАлександр Роднянский и Геннадий ЙозефавичусРената Пиотровски, Татьяна Азатян, Инга и Марк Берман



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