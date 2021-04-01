 

В ГНС сообщили о перевыполнении плана поступлений в госбюджет в первом квартале 2021 года на 7,6 млрд грн

01.04.2021, 15:32, Новости дня
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Государственная налоговая служба Украины в ответ на запрос издания “ГОРДОН” сообщила о перевыполнении плана поступлений в госбюджет в первом квартале 2021 года на 7,6 млрд грн.

“Поступления в бюджет превышают определенные индикативы и сохраняют положительную тенденцию роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года”, – отметили в ГНС.

Индикатив на январь – март был установлен на уровне 121,1 млрд грн, а фактические поступления составили 128,7 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет увеличились на 17,9 млрд грн (16,1%).

В марте этого года индикатив в 54,7 млрд грн перевыполнен на 3 млрд грн – фактические поступления составили 57,7 млрд грн.

Индикатив НДС в первом квартале 2021 года был установлен на уровне 34,5 млрд грн, фактические поступления – 38,8 млрд грн.

Возмещение НДС в январе – марте составило 37,5 млрд грн.

1 апреля 2020 года в налоговой отмечали, что в первом квартале года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9%, больше, чем в прошлом году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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