В Мариуполе еще одну больницу оборудовали новой системой распределения кислорода

В городской больнице №1 Мариуполя завершают монтаж криосистемы распределения кислорода, это увеличит количество кислородных точек в учреждении до 212 и позволит отказаться от ежедневной замены баллонов, так как запаса жидкого кислорода будет хватать на неделю. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании “Метинвест”, которая профинансировала проект.

Раньше на территории больницы уже установили газификатор на 5 м³. Система преобразовывает жидкий кислород в газообразный и подает его пациентам, поддерживая стабильное давление и распределяя нагрузку равномерно для каждого отделения.

“Все пациенты, которые госпитализируются в “ковидное” отделение, нуждаются в кислороде. Поэтому для нас крайне важно иметь запас прочности в вопросе обеспеченности кислородом. Кроме пациентов с СОVID-19, кислород жизненно необходим и в корпусах других наших отделений – хирургии, неврологии, терапии, урологии, ожоговом отделении”, – рассказала директор горбольницы №1 Лариса Мамаева.

Такие системы закупили еще для двух медучреждений: в больнице №9 новая система хранения и распределения кислорода уже установлена и готова к работе, а в больнице №4 в ближайшее время построят газораспределительную станцию и подключат 60 дополнительных кислородных точек.

С начала пандемии COVID-19 меткомбинат имени Ильича, входящий в состав группы “Метинвест”, бесплатно поставляет больницам Мариуполя кислород.

“Фонд Рината Ахметова совместно с группой “Метинвест” с самого начала распространения пандемии коронавируса пришли на помощь городской системе здравоохранения, обеспечив стабильную поставку кислорода в медучреждения и построив кислородные станции, от которых подключили к жизненно необходимому газу 343 койки в четырех больницах Мариуполя. Сейчас число кислородных точек увеличиваем вдвое, устанавливая автоматизированные криосистемы”, – сообщила и.о. директора по персоналу и социальным вопросам комбината имени Ильича группы “Метинвест” Елена Кондалова.

Инвестиции группы компаний “Метинвест” в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры в Мариуполе составили более 72 млн грн. Почти 700 больничных коек были оборудованы прямой подачей кислорода.

За прошлый год металлургические предприятия Мариуполя совместно с Фондом Рината Ахметова передали городским больницам 206 тысяч м³ кислорода, проект обошелся в 11,5 млн грн.

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