 

Сломавшая руку при падении в прямом эфире российская пропагандистка: “Лежу теперь и думаю: “За что мне все это?”

01.04.2021, 15:32, Новости дня
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53-летняя российская пропагандистка Екатерина Стриженова, которая 29 марта сломала руку во время падения в прямом эфире пропагандистского ток-шоу “Время покажет” на российском “Первом канале”, заявила, что только сейчас смогла посмотреть видео, на котором запечатлен этот момент. Об этом она написала 1 апреля в Instagram, разместив видеозапись падения.

“Некоторые говорят: “Так тебе и надо!” Наверное! Вот лежу теперь в больнице и думаю: “За что мне все это?” Или правильнее спрашивать: “Для чего?” – написала она.

Стриженова отметила, что падение – самое глупое, что с ней произошло в последнее время.

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Публикация от Екатерина Стриженова (@strizhenovae)

29 марта во время обсуждения темы Голодомора в Украине Стриженова прервала выступление одного из гостей шоу, объявив рекламный блок. “Такая политика. За что еще мы должны покаяться – после рекламы”, – эмоционально заявила ведущая, после чего сделала несколько шагов назад, оступилась и упала на спину. Позднее ее соведущий Руслан Осташко сообщил, что она повредила руку. У Стриженовой диагностировали перелом. Ее прооперировали под наркозом, вставив в руку пластину.

“Время покажет” – ток-шоу на российском “Первом канале”. Стриженова является ведущей проекта с 2017 года. Гости передачи, в числе прочего, регулярно обсуждают те или иные резонансные события в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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