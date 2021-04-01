В Мексике количество смертей от COVID-19 оказалось на 60% больше. Страна вышла на второе место в мире

Правительство Мексики опубликовало новый отчет по количеству смертей от коронавирусной инфекции. Показатель оказался на 60% больше, чем считалось ранее, сообщил американский телеканал CNN после анализа новых данных министерства здравоохранения страны.

В отчете минздрава говорится, что более 321 тыс. человек умерли от COVID-19, хотя в субботу, 27 марта количество жертв оценивали в чуть более 200 тыс.

Согласно пересмотренным данным, Мексика занимает второе место в мире по количеству смертей от коронавируса после США, где по данным Университета Джонса Хопкинса умерли 552 тыс. человек. Мексика обогнала Бразилию, где количество жертв приближается к 322 тыс.

“BBC News Україна” отметило, что президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора критикуют за его реакцию на пандемию. Оппозиция обвиняла его в задержках с программой вакцинации. Эксперты предупреждали, что действительное количество погибших от COVID-19 в Мексике намного выше. В стране не хватает тестов и коек для интенсивной терапии во многих штатах, поэтому большинство людей умирает прямо в собственных домах.

В рамках программы вакцинации в Мексике уже ввели около 6,1 млн доз вакцины По данным worldometers.info, в стране проживает около 130 млн человек.

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи обеспокоен тем, что высокая смертность от коронавирусной инфекции в Мексике может быть результатом слишком раннего снятия карантинных ограничений, особенно во время весенних каникул, подчеркнуло Voice of America.

В рейтинге Университета Джонса Хопкинса Мексика пока занимает 14-е место по количеству зафиксированных случаев COVID-19. В стране выявили более 2,2 млн случаев заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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