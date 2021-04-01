 

В Москве скопировали киевскую акцию – расклеили у посольства Украины фото дипломатов с надписью о “российском” Крыме

01.04.2021, 15:32, Новости дня
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30 и 31 марта неизвестные в Москве обклеили заборы вблизи посольства Украины плакатами с надписями “Крым – это Россия”, а также фотографиями украинских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел Украины.

В МИД сообщили, что на плакатах были фотографии дипломатов посольства и комментарии оскорбительного характера.  Сообщается, что также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе.

Дипломаты расценивают эту провокацию, как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с антиукраинской акцией.

“Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ”, – говорится в сообщении.

Корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в своем Facebook опубликовал фотографии плакатов. В частности, на них написано: “Для сведения СВР Украины: Крым – это Россия”, “Для сведения ГУР МО Украины: Крым – это Россия”. Кроме фотокарточек дипломатов, изображена карта оккупированного полуострова, раскрашенного в цвета российского флага.

Журналист отмечает, что фотографии сотрудников посольства использованы точно такие же, как на дипломатических картах, которые выдает МИД России.

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/4119141454785761

Акция, проведенная в Москве, буквально копирует аналогичную, проведенную в Украине 16 марта, в годовщину аннексии Крыма. Тогда в Киеве фотографии дипломатов России появились на плакатах с “признанием” шпионажа в Украине и факта оккупации Крымского полуострова. Плакаты были расклеены возле дипломатических представительств РФ и других государств.

В МИД РФ расценили плакаты как оскорбление и направили в МИД Украины ноту протеста в связи с “провокационной акцией”. 

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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