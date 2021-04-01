 

Hill – американские организации призвали Байдена отказаться от безрассудных нападок на Путина и сосредоточиться на конструктивном диалоге

01.04.2021, 15:26, Новости дня
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Почти 30 американских организаций, в основном левой направленности, призвали Джо Байдена прекратить безрассудную риторику против Владимира Путина и провести конструктивные двусторонние переговоры. Как пишет The Hill, они считают, что это необходимо для устранения явных и актуальных рисков гонки ядерных вооружений, которые никогда прежде не стояли столь остро.


Reuters

27 организаций призвали президента Байдена прекратить безрассудную риторику против президента РФ Владимира Путина и вместо этого провести конструктивные двусторонние переговоры. Как пишет The Hill, подписанты заявления призвали американского президента выполнить своё февральское обещание снова сделать дипломатию «средоточием нашей внешней политики».

«Как национальные организации, ратующие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавними обоюдными выпадами лидеров двух стран, на арсеналы которых приходится более 90 процентов ядерных боеголовок в мире. Как американцы мы призываем администрацию Байдена перестать участвовать в столь безрассудных риторических нападках и вместо этого энергично продолжить переговоры с правительством РФ по ядерному оружию», — написали организации в своём заявлении.

Они призвали Байдена прекратить выпады в адрес российского лидера и вместо этого перейти к «конструктивным двусторонним переговорам для устранения явных и актуальных рисков гонки ядерных вооружений, которые никогда прежде не стояли столь же остро».

Среди подписантов заявления числятся «Справедливые демократы», «Синяя Америка», «Требуем прогресса», «Наша революция» и «Прогрессивные демократы Америки». Как отмечает издание, большинство из них являются организациями левого толка.

«Низовая прогрессивная база Демократической партии не заинтересована в агрессивной внешней политике по отношению к Путину или России. Люди хотят, чтобы мир был безопаснее и чтобы наладилось международное сотрудничество, благодаря которому мы быстрее оправимся от прошлогодней эпидемии и экономической катастрофы. Мы не потерпим бряцания оружием времён холодной войны, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны», — покомментировал обращение исполнительный директор «Прогрессивных демократов Америки» Алан Минский. 

Как напоминает издание, ранее в этом месяце на вопрос, считает ли он Путина «убийцей», Байден ответил: «Да, считаю», добавив, что российский лидер «поплатится» за свою операцию влияния, нацеленную на выборы 2020 года.

В ответ российские официальные лица назвали комментарий Байдена «неприемлемым», потребовали от США извинения и отозвали своего посла из страны. Позже Путин пожелал Байдену «крепкого здоровья».



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