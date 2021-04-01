Ученые: употребление какао полезно при стрессе

Ученые, которые представляют Университет Бирмингема, провели исследование, направленное на изучение свойств какао. Оказалось, что флавонолы полезно употреблять при стрессовых ситуациях.

Специалисты изучали изменения функций сосудов, которые вызваны стрессом. Когда испытуемые во время неприятных психических состояний пили какао-напиток, кровеносные сосуды лучше справлялись со своими задачами. По словам ведущего автора работы Катарины Рендейро, высокий уровень флаванолов эффективно влияет на кровоток во время стрессовых эпизодов. Кроме этого, можно использовать данное открытие как диетическую стратегию для того, чтобы уменьшить временные нарушения эндотелиальной функции.

Как отмечают ученые, флаванолы, кроме какао, содержатся и в других продукта. Речь идет о черном винограде, вишне, яблоках, малине, зеленом чае, ежевике и бобовых.

Источник: www.ferra.ru