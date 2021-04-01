 

Сексолог Кульгавчук предупредил россиян о нарушении здоровья из-за отсутствия секса

01.04.2021, 15:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Психотерапевт и врач-сексолог Евгений Кульгавчук пояснил россиянам, какие проблемы у них могут возникнуть из-за полового воздержания. Различные заболевания из-за отсутствия секса способны развиться не только у мужчин, но и женщин.
Речь не идет о перерыве, составляющем несколько дней или недель, отметил Евгений Кульгавчук. Проблемы начинают проявляться после длительного воздержания от секса, составляющего месяцы и годы. Так, первыми могут проявить себя нарушения в психике, влияющие на качество интимной жизни.

К проблемам психологического характера впоследствии добавляется детренированность половых органов. У женщин на фоне этого развиваются миома, мастопатия и неврастения. Мужчины начинают страдать от болезней урогенитального тракта, эректильной дисфункции, снижения полового влечения и ранней андропаузы. При этом после 40 лет воздержание от секса у мужчин может обернуться тем, что они никогда не смогут вернуться к прежнему образу жизни.

Евгений Кульгавчук уже предупреждал, что коронавирус может повлиять на качество интимной жизни россиян. Все зависит от времени, необходимого для восстановления, а также, в какой форме протекала болезнь. Существует мнение, что инфекция нарушает репродуктивную систему, но полностью эти последствия еще не изучались и не оценивались.

Источник: rsport.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Мнение: Хабаровск – ты ….л!

06.11 / У детей «слабее» иммунитет к коронавирусу. Возможно, в этом их преимущество

03.12 / Торговым сетям разрешат обнуление просроченных продуктов

03.11 / Анна Старшенбаум рассказала о романе с Владимиром Яглычем и его измене

24.06 / Компания Huawei представит смарт-часы Mate Watch с HarmonyOS 2.0 осенью

04.12 / Радужный НЛО наблюдали над Сент-Джоном в Канаде

03.07 / В Сергиевом Посаде возле музея повредили раритетный автомобиль

23.08 / Учёные назвали параметры, по которым можно определить потенциального алкоголика

17.03 / Мнение: Сегодня. Через час!

21.08 / Мнение: Есть уставы написанные кровью…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)