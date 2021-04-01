Сексолог Кульгавчук предупредил россиян о нарушении здоровья из-за отсутствия секса

Психотерапевт и врач-сексолог Евгений Кульгавчук пояснил россиянам, какие проблемы у них могут возникнуть из-за полового воздержания. Различные заболевания из-за отсутствия секса способны развиться не только у мужчин, но и женщин.

Речь не идет о перерыве, составляющем несколько дней или недель, отметил Евгений Кульгавчук. Проблемы начинают проявляться после длительного воздержания от секса, составляющего месяцы и годы. Так, первыми могут проявить себя нарушения в психике, влияющие на качество интимной жизни.

К проблемам психологического характера впоследствии добавляется детренированность половых органов. У женщин на фоне этого развиваются миома, мастопатия и неврастения. Мужчины начинают страдать от болезней урогенитального тракта, эректильной дисфункции, снижения полового влечения и ранней андропаузы. При этом после 40 лет воздержание от секса у мужчин может обернуться тем, что они никогда не смогут вернуться к прежнему образу жизни.

Евгений Кульгавчук уже предупреждал, что коронавирус может повлиять на качество интимной жизни россиян. Все зависит от времени, необходимого для восстановления, а также, в какой форме протекала болезнь. Существует мнение, что инфекция нарушает репродуктивную систему, но полностью эти последствия еще не изучались и не оценивались.

Источник: rsport.ria.ru