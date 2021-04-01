Путин предложил оставить Москалькову на новый срок

“Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на новый пятилетний срок”, – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Москалькова на встрече с президентом представила ему доклад за последний год. Обсуждались актуальные вопросы защиты прав человека в России.

Глава государства отметил рост доверия граждан к институту омбудсмена. Об этом свидетельствует количество обращений – свыше 200 тысяч за пять лет, отметил президент.

Он выделил активную работу уполномоченного в период пандемии и ее вклад в защиту прав россиян за рубежом.

Госдума утвердила Москалькову на первый срок 22 апреля 2016 года. До этого она была депутатом ГД от фракции “Справедливая Россия”.

Татьяна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в Витебске. С 1984 года работала в МВД СССР, занималась вопросами помилования. В 2007 году стала депутатом Государственном Думы, была зампредом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.