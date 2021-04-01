 

Путин предложил оставить Москалькову на новый срок

01.04.2021, 15:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на новый пятилетний срок”, – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Москалькова на встрече с президентом представила ему доклад за последний год. Обсуждались актуальные вопросы защиты прав человека в России.

Глава государства отметил рост доверия граждан к институту омбудсмена. Об этом свидетельствует количество обращений – свыше 200 тысяч за пять лет, отметил президент.

Он выделил активную работу уполномоченного в период пандемии и ее вклад в защиту прав россиян за рубежом.

Госдума утвердила Москалькову на первый срок 22 апреля 2016 года. До этого она была депутатом ГД от фракции “Справедливая Россия”.

Татьяна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в Витебске. С 1984 года работала в МВД СССР, занималась вопросами помилования. В 2007 году стала депутатом Государственном Думы, была зампредом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет в июле

20.08 / В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

15.09 / В Санкт-Петербурге сообщают о возобновившихся очередях из машин скорой в стационары

31.03 / Мнение: Много ли свободы в России

20.08 / Константин Хабенский отдыхает в Крыму с женой и дочкой

18.11 / “Прекратите ныть”: Витас раскритиковал коллег из-за жалоб на потери гонораров

29.11 / Байден потребовал от России вывести войска из Нагорного Карабаха

03.08 / Доктор Рошаль сравнил пандемию коронавируса с биологической войной

12.03 / В России повысились цены на продукты

20.07 / Личное: «Просто так хотел Валя»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)