 

Политолог Головачев: Война в Донбассе может быть объявлена в любой момент

01.04.2021, 15:22, Разное
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Специалист заявил, что ситуация на юго-востоке Украины заметно ухудшилась при президенте Владимире Зеленском. По его словам, глава государства не смог подавить людей, которые выступают за войну в Донбассе. Среди них – министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Головачев уверен: боевые действия в регионе могут вспыхнуть в любой момент. Эксперт напомнил, что недавно Зеленский подписал указ о новых правилах военного призыва на Украине. Теперь президент может мобилизовать резервистов без разрешения Верховной рады.

“Война может быть объявлена в любой момент”, – подчеркнул политолог.

Ситуация в стране изменилась бы в лучшую сторону, если бы после президентских выборов Владимир Зеленский отправил в отставку министра и всех силовиков, которые поддерживают радикалов, считает эксперт. Своими действиями политик завел в страну тупик и положил конец миру в Донбассе.

Ранее состоялась встреча руководителей России, Франции и Германии в режиме онлайн. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили ряд важных вопросов, в том числе и мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Лидеры подтвердили безальтернативность Минских соглашений.

Переговоры прошли без Владимира Зеленского. Бывший депутат Рады Алексей Журавко заявил, что на главе Украины поставили жирную точку. Подробности – в этом материале.



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