 

Украинцев обвинили в превращении Эстонии в Мордовию

01.04.2021, 15:12, Разное
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Советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Юри Кукк обвинил украинских трудовых мигрантов в ответственности за русификацию страны и сравнил республику с российской Мордовией.

Статью об этом он опубликовал в национал-консервативном издании Uued Uudised.

По его словам, в последние годы украинцы все чаще приезжают на заработки в Эстонию, предпочитая трудиться в строительной сфере. Коммуникация с начальством у них в большинстве случаев происходит на русском языке, что негативно сказывается на межнациональных отношениях в стране, считает политик.

– Именно таким образом мы делаем общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду, русскими, — написал Кукк.

Он подчеркнул, что наблюдает в отдельных регионах Эстонии «стремительную русификацию», и высказал мнение, что приезжие «славянские гастарбайтеры» должны общаться с местными исключительно на английском языке.

– Не жалуйтесь потом на то, что мы живем посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает российскую Марий Эл или Мордовию», — добавил советник.

Автор статьи резюмировал, что основная угроза суверенитету Эстонии исходит не от президента России Владимира Путина, русского спецназа или шпионов, а от «дешевой украинской рабочей силы и ее эстонских боссов».

– В Таллине уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы сюда приезжают семьями, — заключил Кукк.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Евросоюз «понять Россию такой, какая она есть», но при этом занимать решительную позицию по всем принципиальным вопросам.

– Я за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл, — сказала Кальюлайд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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