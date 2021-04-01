 

Счетная палата подала тендерную заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола

01.04.2021, 15:11, Разное
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Счетная палата подала заявку на участие в тендере по проведению аудита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Интерпола.

Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.

– В настоящее время мы подали [документы на участие] в тендерах на аудит организаций МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола. Мы будем участвовать в общем порядке в тендере на аудит этих организаций, – сказал Кудрин.

По его словам, участие в тендерах на проведение аудита бюджетов международных организаций стало новым направлением работы Счетной палаты.

– На тендере международном Счетная палата РФ получила право проводить аудит ЮНИДО – организации ООН по промышленному развитию. Мы уже приступили к этому аудиту, многое что выявили, продолжаем работать, – сказал Кудрин

– Мне кажется, это, с одной стороны, повышает компетенции Счетной палаты, мы знакомимся с международными передовыми правилами. Кроме того, мы будем конкретно иметь доступ к работе этих организаций, – заявил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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