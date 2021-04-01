 

Лавров назвал возмутительной и беспрецедентной риторику Байдена в адрес Путина

01.04.2021, 15:00, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин отреагировал дипломатично и вежливо на возмутительную и беспрецедентную риторику президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC, – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов «ладить», но «ему не давали». Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) «почил в бозе» достаточно давно.

Лавров указал, что ответ президента Владимира Путина на неприемлемые заявления Байдена был дипломатичным и вежливым, Москва сожалеет, что американская сторона не воспользовалась предложением российского лидера поговорить в прямом эфире. «К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало», – добавил министр.

Министр также отметил, что высказывания Байдена показали необходимость неотложного масштабного анализа российско-американских отношений. «Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений», – сказал он, передает ТАСС.

Лавров отметил: в том, как ведут себя США по отношению к России, действия гораздо важнее риторики. «Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на Восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова», – резюмировал глава МИД.

В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента РФ Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва также вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.



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