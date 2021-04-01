 

Онищенко: Маски останутся навсегда

01.04.2021, 15:00, Новости дня
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Россияне не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, сообщил депутат Госдумы, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп – тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?», – сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, когда россияне смогут отказаться от ношения масок, передает РИА «Новости».

Он добавил, что интенсивность эпидпроцесса по COVID-19 в столице, вероятно, была бы меньше, если бы не метро. Ношение масок в метро, считает депутат, полностью нивелирует этот фактор.

«Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем», – сказал Онищенко.

В среду пассажир авиарейса Москва – Томск пригрозил устроить взрыв из-за просьбы надеть маску. Его задержали, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



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