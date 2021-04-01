Экс-возлюбенная Вуди Аллена Миа Фэрроу рассказала, из-за чего погибли трое из 14 ее детей

76-летняя американская актриса Миа Фэрроу опубликовала в Twitter пост, где впервые подробно рассказала, по каким причинам погибли трое из 14 ее детей (из которых четверо родных и десять приемных) — дочери Тэм и Лэрк, а также сын Таддеус. По ее словам, она пошла на такой шаг из-за возросшего внимания журналистов к ней и ее семье после выхода документального фильма HBO “Аллен против Фэрроу”, который она считает созданным из “порочных слухов, основанных на лжи”.

Как мать четырнадцати детей, могу сказать, что моя семья значит для меня все. В то время как я выбрала карьеру, благодаря которой моя жизнь стала публичной, большинство моих детей предпочли жить частной жизнью. Я уважаю каждое их желание, поэтому я избирательна в своих постах в социальных сетях.

Немногие семьи идеальны, и любой родитель, потерявший своего ребенка, знает, что боль не уходит. В Сети появились злобные слухи о моих троих детях, основанные на неправде. Чтобы почтить их память и отдать дань уважения каждой семье, потерявшей ребенка, я публикую этот пост.

Regarding my children pic.twitter.com/ApiSeBFx9C

— Mia Farrow (@MiaFarrow) April 1, 2021

Необыкновенная женщина, прекрасная дочь, сестра, партнер и мама, моя Ларк умерла в 35 лет от осложнений ВИЧ/СПИДа, которым заразилась от одного из партнеров. Несмотря на болезнь, она прожила богатую на события и полную любви жизнь со своими детьми и любимым человеком. Она скоропостижно скончалась в больнице на Рождество, на руках у своего любимого,

— написала она про дочь Ларк.

Моя любимая дочь Тэм скончалась в 17 лет от случайной передозировки лекарств, которые она принимала от ужасных мигреней, которыми она страдала, и ее болезни сердца,

— написала актриса про дочь Тэм. И в конце, к неожиданности для многих, она заявила, что ее сын Таддеус, который скончался в сентябре 2016 года, погиб не в результате автокатастрофы. По словам Мии, это был акт самоубийства:

Моему храброму сыну Таддеусу было 29 лет, и он счастливо жил со своим партнером. Мы все ждали подготовки к свадьбе, но их отношения внезапно прекратились, и он покончил жизнь самоубийством.

Напомним, Миа Фэрроу усыновила Таддеуса – уроженца индийского города Калькутта – в 1994 году. В детстве мальчику был поставлен диагноз “полиомиелит”, в результате он был частично парализован. За два года до усыновления Таддеуса Миа разорвала отношения с Вуди Алленом, с которым начала встречаться в 1980 году. Они никогда не были женаты официально, но жили в фактическом браке. У Мии и Вуди есть общий сын – Ронан Шеймус Фэрроу, а также двое приемных детей – Мэлоун (Дилан) и Миша (Мозес) Фэрроу.

Это ужасные трагедии. Любые другие предположения об их смерти — это бесчестие их жизни, жизни их детей и близких. Я благодарна быть матерью 14 детей, которые подарили мне 16 внуков. И хотя мы познали печаль, сегодня мы полны радости и любви,

— заключила Миа.

Миа Фэрроу с детьми (Таддеус – по центру)

Напомним, помимо фильма HBO, к которому голливудская семья не имела никакого отношения, в конце марта свет увидели мемуары 82-летнего режиссера Вуди Аллена. В книге “Относительно ничего” (Apropos of Nothing) Вуди откровенно рассказал о своих браках – с актрисой Мией Фэрроу и нынешней супругой Сун-И Превин, а также прокомментировал обвинения в изнасиловании его приемной дочери Дилан Фэрроу, которая настаивала на том, что Аллен надругался над ней, когда ей было семь лет. Вспоминая зарождение отношений с Сун-И Вуди сказал, что желание и похоть, которые овладевали ими, не давали им оторваться друг от друга, однако решение вступить в брак он связал лишь с финансовыми обстоятельствами.

Вуди Аллен и Миа Фэрроу