В “Голосе” рассказали, как будут решать конфликт внутри фракции

В “Голосе” планируют провести партийное слушание для решения конфликта внутри политической силы. Об этом в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 1 апреля, заявила лидер “Голоса” Кира Рудик.

По ее словам, то что происходит внутри фракции – проблема роста.

“Когда я была главой компании, я это уже видела, поэтому я достаточно спокойно к этому отношусь. Когда компания быстро растет, внутри происходят определенные потрясения”, – сказала Рудик.

На партийном слушании, отметила Рудик, будет возможность “услышать всех”.

“На них мы сможем обсудить все проблемы, о которых шла речь в заявлениях отдельных моих коллег. Услышать всех. Не только депутатов, но и партийцев из регионов, известных спикеров партии и так далее”, – заявила лидер “Голоса”.

Рудик подчеркнула, что не боится инициативы по замене руководства партии.

“На прошлом съезде в конце января мы уже выносили вопрос доверия главе партии, по инициативе тех же депутатов. Были делегаты из 21 ячейки, и я получила, кажется, почти 90% поддержки”, – сказала она.

29 марта 10 нардепов из фракции “Голос” опубликовали совместное обращение. В нем они обвинили руководство партии и фракции в том, что они “используют “Голос” как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти”. Народные депутаты потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

Заявление подписали нардепы Александра Устинова, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Юлия Клименко, Андрей Шараскин, Наталья Пипа, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Роман Лозинский.

В марте прошлого года Рудик сменила на посту главы партии “Голос” музыканта Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Парламентскую фракцию “Голос” возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был нардеп Сергей Рахманин.

22 марта нардеп Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщали, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Лозинскому, Бобровской, Устиновой, Стефанишиной и Цабалю.

Железняк, комментируя ситуацию во фракции, говорил, что в ней происходят определенные процессы, связанные в первую очередь с ростом.

“Организация растет. Конечно, это всегда вызывает определенные “терки” внутри команды. Я бы точно не делал из этого апокалипсиса, не говорил бы о расколах, катастрофах и так далее”, – заявлял политик.

Издание “Бабель” 30 марта сообщало, что в его распоряжении оказалось заявление местных ячеек партии “Голос”, в котором они требуют созвать съезд политсилы в связи с давлением, которое руководство оказывает на группу депутатов.

С подобным заявлением выступили ячейки в Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Черновицкой, Закарпатской областях, а также в Белой Церкви, Дружковке, Обухове, Хмельницком и главы бориспольской и переяславской городских ячеек, депутат Киевского городского совета от “Голоса” и молодежное крыло партии, отмечало издание.

В парламентскую фракцию “Голоса” входят 20 человек.

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