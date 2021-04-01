 

Сотрудника СБУ разоблачили на фальсификации уголовного производства

01.04.2021, 14:38, Новости дня
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Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины провело расследование в отношении работника прокуратуры и сотрудника спецслужбы, которые обвиняются в фальсификации уголовного производства. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщили в СБУ.

По данным предварительного следствия, злоумышленники требовали $100 тыс. от банковского работника. Они заявили ему, что якобы обнаружили уголовные нарушения. За эту сумму сообщники обещали пострадавшему скрыть информацию о начатом “расследовании” и не обнародовать данные, которые могут негативно повлиять на репутацию банка.

Как отметили в СБУ, правоохранители задержали прокурора одной из киевских местных прокуратур в помещении банка сразу после получения вымогаемых средств. Впоследствии удалось разоблачить и его сообщника.

Прокурор и сотрудник СБУ обвиняются в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления вместе с искусственным созданием доказательств обвинения, составлении заведомо поддельных официальных документов, а также законченном покушении на мошенничество, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Сотруднику СБУ также инкриминируют разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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