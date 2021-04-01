В Бабьем Яру откроют символическую синагогу

На территории Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр” в Киеве откроют новый объект. Об этом 1 апреля проинформировал Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”.

“В апреле Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” откроет в Бабьем Яру новый объект – символическую синагогу и место для молитвы. Она будет расположена на небольшом участке позади памятника “Менора” возле склона оврага, который традиционно является местом скорби, молитвы и памяти жертв трагедии для евреев”, – говорится в сообщении.

Символическую синагогу в виде книги спроектировал швейцарский архитектор, профессор Базельского университета Мануэль Герц, а конструкторские и художественные работы выполнили украинские механики, инженеры и художники.

Конструкция не имеет традиционного фундамента, она стоит на нависающей над оврагом железобетонной платформой.

“Меня вдохновила идея, что синагога может быть книгой, которую мы приходим вместе читать и попадаем во вселенную рассказов, раскрывающих историю. Смысл в том, что она будет возведена на священной земле. Это будет не только дань памяти погибшим, но и взгляд в будущее”, – объяснил Герц.

Строение высотой 11 метров в закрытом виде представляет собой плоскую вертикальную конструкцию, она открывается вручную. Объект изготовлен из амбарного дуба столетней давности, древесину собирали со старых заброшенных сооружений в разных уголках Украины.

На потолке символической синагоги изобразили положение звезд 29 сентября 1941 года, когда гитлеровцы начали расстрелы евреев. Конструкцию также снабдили узорами и текстами молитв из старинных синагог Украины, уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны.

В Мемориальном центре Холокоста “Бабий Яр” отметили, что объект возводился в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины, инициатором появления символической синагоги выступили главные раввины Киева и Украины Яков Дов Блайх и Моше Реувен Асман.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

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