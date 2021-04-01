Вести – нет врачей и лекарств — жители Киева часами ждут приезда скорой помощи

Украинская столица столкнулась с дефицитом врачей: медики не выдерживают сумасшедших нагрузок и невысоких зарплат, и в результате скорая помощь может ехать на вызов по четыре часа. Как пишут «Вести», в результате врачи или вовсе уходят из профессии, или работают в частных клиниках, где приём стоит дороже, а зарплата — намного выше.



Reuters

Киев столкнулся с дефицитом врачей: скорая теперь едет на вызов по четыре часа, а медики уверяют, что не выдерживают сумасшедших нагрузок и невысоких зарплат. Однако, пишут «Вести», в результате врачи или уходят из профессии, или работают в частных клиниках, где приём стоит дороже, а зарплата — намного выше.

Как отмечает издание, если раньше опоздание скорой на 10—15 минут уже было поводом для разбирательства, то теперь бригада в украинской столице может ехать и четыре часа. С такой ситуацией столкнулась читательница «Вестей» из Днепровского района Ирина Гордиенко. У её мамы случился приступ панкреатита с неукротимой рвотой и обезвоживанием организма.

«Когда утром мы позвонили на 103, в скорой сразу предупредили, что ждать придётся дольше обычного, поскольку количество вызовов зашкаливает. Но мы не думали, что в итоге врачи приедут через четыре с половиной часа! В результате до приезда бригады следовали рекомендациям диспетчера скорой. А когда врачи таки прибыли, то с порога сообщили, что лекарств у них минимум, а госпитализация исключена, поскольку забирают только с ковидом, инсультом и инфарктом. «А что вы хотите? У нас было 200 бригад, а осталось только 100 на весь Киев. Персонал уходит сам, никто не выдерживает нагрузок», — пересказывает диалог с врачами Гордиенко.

По её словам, фельдшер сделал кардиограмму, чтобы исключить инфаркт, измерил давление, проверил сатурацию и сделал два укола.

«А после врач сказал, что в таком остром состоянии нужны капельницы, но сейчас их никто не ставит — все заняты другим. Посоветовал обратиться к семейному врачу и предложил свои услуги частным образом. Он сказал: «Я могу ставить капельницы и проводить другие манипуляции. 400 гривен за каждый визит, лекарства покупаете сами», — говорит Ирина.

Фельдшер по медицине неотложных состояний в Центре экстренной медицины и медицины катастроф города Киева Виктория Маслова говорит «Вестям», что нагрузка на бригады сейчас огромная.

«У нас в скорой всегда людей не хватало — уходят, не выдерживая нагрузки. Правда, сейчас у нас в бригаде пока все на месте. Особенно остро ситуация выглядит в районах, где много новостроек, например в Дарницком районе. Количество бригад осталось тем же, а численность жителей растёт и растёт. Поэтому долго ждут скорую, агрессивно реагируя на задержку», — говорит Виктория Маслова.

По её словам, при нынешней нагрузке, которая выросла в четыре раза, по сравнению с первой волной пандемии, медики иногда не успевают ни покушать, ни поспать.

«Иногда за смену, которая длится 24 часа, на бригаду поступает 17–20 вызовов. И все экстренные. А когда приезжаешь на место, оказывается, что люди просто не могут сбить температуру или самостоятельно принять какой-то препарат, либо семейные врачи их отсылают в скорую. То есть люди действуют по старинке — просто звонят в скорую», — отметила Маслова.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева «Вестям» фактически подтвердили проблему с кадрами.

«На данный момент в центре — 275 вакансий врачей и 262 вакансии среднего медперсонала. Но утверждение, что из скорой массово увольняются врачи и фельдшеры, неправильное. За последние три месяца, действительно, уволились 66 медицинских работников, а принят на работу 81 сотрудник. То есть общее число даже увеличилось. Количество бригад у нас не уменьшается уже много лет: 170 бригад работает днём и 144 — ночью», — ответили на запрос в Центре экстренной медицинской помощи.

Медики с опытом работы в скорой, по словам Виктории Масловой, очень востребованы — и в стационарах, и в частных клиниках. Правда, как рассказал изданию анонимно один из врачей скорой, на самом деле врачи с опытом не всегда рвутся уходить.

«Мне лично гораздо проще работать на скорой и подрабатывать после работы. Здесь официальное трудоустройство, медицинский стаж, страховка. А деньги я, как и многие, зарабатываю уколами и капельницами. Самая выгодная работа — выводить из запоя. Пару капельниц, несколько часов работы — и 200 долларов в кармане», — рассказал врач.

В то же время глава Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит «Вестям», что массовый отток медперсонала за границу — не более чем сказки.

«Фактически в 2020 году в Польше нашёл работу 41 врач. Это официальная информация. Похожие цифры и по другим странам. Главная проблема — незнание языка. Если и едут, то люди до 35 лет. Хотя спрос на наших медиков в Европе колоссальный», — говорит Воскобойник.

Тем временем немецкие СМИ пишут, что в Германии всё больше медиков иностранного происхождения получают лицензии. Так, в федеральной земле Саксония-Анхальт их получили 1505 медиков-иностранцев, среди них выходцы с Украины — на втором месте. Однако эксперты бьют тревогу по поводу качества медицинского образования.

«Всё меньше людей выбирают своей специальностью медицину. В прошлом году недобор в вузы на медицинские специальности на Украине составлял 1000 человек. То есть то, что сейчас происходит, — это ещё не катастрофа. Отдельный вопрос — качество образования при онлайн-обучении», — рассказала эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина.