Die Presse – никаких «геополитических шор» — Австрия ведёт переговоры о закупке «Спутника V»

Австрия ведёт переговоры о закупке 1 миллионов доз российской вакцины «Спутник V», пишет Die Presse со ссылкой на ведомство федерального канцлера. Во вторник страны подписали соглашение о соблюдении конфиденциальности при обмене документами по препарату. Себастьян Курц выразил благодарность российской стороне, подчеркнув, что с февраля страны находятся «в хорошем диалоге». По его словам, решающее значение играют эффективность и безопасность вакцины, а не страна происхождения, поскольку «в вопросе вакцин не должно быть геополитических шор».



Reuters

По информации ведомства федерального канцлера, Австрия ведёт переговоры с Россией о закупке 1 миллионов доз вакцины «Спутник V», пишет Die Presse. В настоящее время российская вакцина не прошла регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств. Во вторник министр здравоохранения Рудольф Аншобер заявил, что «в настоящее время рассматриваются все возможности» для того, чтобы «как можно скорее обеспечить дальнейший доступ к ещё более проверенным вакцинам» для широких слоёв населения. «Ясно, что любая вакцина, используемая в Австрии, должна быть эффективной и безопасной», — отметил Аншобер.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) тем временем начало последовательную экспертизу регистрационного досье вакцины. Это позволяет оценивать данные по препарату по мере поступления и сократить период рассмотрения заявки. «Спутник V», как и вакцина AstraZeneca, представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовирусов.

Ведомство федерального канцлера сообщает, что во вторник в Вене было подписано соглашение о соблюдении конфиденциальности при обмене документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате Минздравов двух стран. Если решение о закупках будет принято, Австрия получит 300 тыс. доз в апреле, 500 тыс. доз в мае и 200 тыс. доз в начале июня.

26 февраля канцлер Себастьян Курц обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможные поставки «Спутника V» в Австрию. В тот же день Австрия обратилась в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 5 марта Курц провёл беседу с Кириллом Дмитриевым, генеральным директором РФПИ. С тех пор представители австрийской стороны уже неоднократно обсуждали по телефону и видеосвязи возможную закупку вакцины с РФПИ и послом РФ в Австрии Дмитрием Любинским.

До сих пор Курц всегда заявлял, что условием поставки российской вакцины в Австрию является одобрение ЕС. В заявлении во вторник федеральный канцлер отметил, что «в вопросе вакцин не должно быть геополитических шор». По его словам, важно только то, «эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она». Канцлер подчеркнул: «С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 миллион доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество человеческих жизней и рабочих мест».

Еврокомиссия сдержанно отреагировала на переговоры между Москвой и Веной. По словам представителя Еврокомиссии, «Спутник V» не входит в европейский портфель вакцин. Власти Евросоюза заключили контракты с фармацевтическими компаниями BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

«Для ЕС крайне важно, чтобы вакцины были проверены на безопасность, качество и эффективность», — подчёркивается в заявлении. Кроме того, в случае выдачи разрешения на экстренное применение вакцины странам придётся нести «последствия». Таким образом, ответственность будет лежать не на производителях, а на самих государствах — членах ЕС. Еврокомиссия «не ведёт переговоры» по поводу «Спутника V». Она «уверена» в нынешней стратегии вакцинации, которая позволит привить к лету 70% взрослого населения ЕС.

Действия канцлера раскритиковал лидер Австрийской партии свободы Норберт Хофер. Он подчеркнул, что требовал закупить российскую вакцину ещё в начале февраля. По его словам, этот пример показывает, что «австрийское правительство в очередной раз проспало». «В настоящее время «Спутник V» уже используется в 57 странах. Австрия уже могла бы быть одной из этих стран, если бы министра здравоохранения не звали Аншобером», ­— заявил Хофер.

Представитель партии NEOS Геральд Лоакер, напротив, отметил, что закупка российской вакцины без одобрения EMA «подрывает доверие населения к вакцинации» и «ставит под угрозу весь прогресс» Австрии в этой области. По его словам, «если бы осенью правительство не отказалось от полутора миллионов доз Johnson & Johnson, правительству не пришлось бы размышлять о таких действиях».

Председатель Австрийской врачебной палаты Томас Секереш одобрительно высказался об инициативе правительства: «Очень приятно, что многочисленные призывы Австрийской врачебной палаты закупить дополнительную вакцину против COVID-19 принесли плоды». По его словам, международный опыт показал, что вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна: «Миллионы доз этой вакцины уже привиты без каких-либо серьёзных побочных эффектов», пишет Die Presse.