Times – «маяк для Европы и мира» — Великобританию назвали образцом для подражания в борьбе с расовым неравенством

Созданная британским правительством Комиссия по расовым и этническим различиям пришла к выводу, что Великобритания является одной из наиболее успешных стран в вопросе борьбы с расизмом, пишет The Times. Тем не менее, там уточнили, что, несмотря на прогресс, страну пока нельзя назвать «пострасовым» обществом.



Reuters

Великобритания, где дети из семей этнических меньшинств зачастую учатся лучше своих белых сверстников в школе, является образцом для подражания для других стран в расовых вопросах, пишет The Times со ссылкой на «исторический» обзор, проведённый по заказу британского правительства.

Так, в Комиссии по расовым и этническим различиям, созданной в июле прошлого года на фоне движения Black Lives Matter, пришли к выводу, что британское общество стало более открытым, а расовое неравенство во множестве сфер, в том числе в сферах образования и занятости, сократилось.

В комиссии отметили, что успехи британцев, принадлежащих к этническим меньшинствам, «должны рассматриваться в качестве модели для других стран, где большинство населения составляют белые». Наибольших успехов они добиваются в сфере образования, в среднем набирая больше баллов на экзаменах, нежели белые британцы.

Выросло число представителей этнических меньшинств, занимающих элитные должности, а разрыв в оплате труда между ними и их белыми коллегами сократился. Так, согласно обзору, разрыв в оплате труда упал до 2,3%, что является самым низким показателем с 2012 года. А в 2019 году среди британцев моложе 30 лет и вовсе не было разницы в заработной плате, независимо от их происхождения, хотя это, как предполагается, можно объяснить более высоким уровнем безработицы среди молодых людей из числа групп этнических меньшинств.

Комиссия по расовым и этническим различиям также изучила данные о неравенстве в области здравоохранения, согласно которым в Великобритании от COVID-19 погибло почти в два раза больше темнокожих мужчин, нежели белых. Явление, как пишет The Times со ссылкой на обзор, объясняется главным образом повышенным риском заражения представителей этнических меньшинств, который зачастую связан с родом профессиональной деятельности.

Кроме того, обзор не нашёл доказательств институционального расизма в Великобритании. В комиссии также пришли к выводу, что зачастую вопросы расы становятся всё менее важными, нежели вопросы принадлежности к конкретной семье или классу, в объяснении неравенства.

Тем не менее комиссия сочла, что страна пока не является «пострасовым» обществом, так как в верхушках государственного и частного секторов сохраняется диспропорция в числе представителей этнических меньшинств и белых британцев. Более того, в некоторых общинах этнических меньшинств существует чувство «глубокого недоверия», а проявление расизма, особенно в интернете, пока остаётся непобеждённой проблемой.

«Создать успешное многоэтническое общество трудно, и расовое неравенство существует везде, где такое общество выстраивается, — отметил председатель комиссии, консультант по вопросам образования Тони Сьюэлл. — Комиссия считает, что если её рекомендации будут выполнены, это придаст новый импульс истории прогресса нашей страны в направлении успешного многоэтнического и мультикультурного сообщества — маяка для остальной Европы и мира».

Так, в числе рекомендаций: увеличение учебных часов, для того чтобы сократить отставание учащихся из неблагополучных семей, и предоставление более качественных консультаций по вопросам карьеры, пишет The Times. В комиссии также призвали правительство отказаться от аббревиатуры для темнокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств BAME (Black, Asian, and minority ethnic). Так, исследования показали, что общины этнических меньшинств, как правило, предпочитают термин «этническое меньшинство».