NBC News – «чудовищное насилие» — в США очевидцы закрыли дверь перед лицом избитой на их глазах 65-летней азиатки

В Нью-Йорке мужчина жестоко избил 65-летнюю женщину азиатского происхождения, а трое людей, наблюдавших за происходящим из фойе ближайшего дома, просто закрыли дверь перед лицом пострадавшей, пишет NBC News. На фоне роста числа преступлений на почве ненависти против азиатов американские власти принимают активные меры, включая выделение средств в поддержку жертвам и гарантий более эффективного привлечения к ответственности виновных.

Жестокое нападение в Нью-Йорке вновь приковало внимание к волне инцидентов с насилием по отношению к американцам азиатского происхождения. Белый дом анонсирует новые меры, чтобы положить конец этому явлению. С подробностями Джо Лин Кент. И предупреждаем: видео не для слабонервных.

Сегодня вечером появилось жуткое видео, запечатлевшее жестокое нападение посреди бела дня на 65-летнюю женщину азиатского происхождения.

АМЕРИКАНКА АЗИАТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: На её месте завтра может оказаться любой из нас.

По данным полиции, на одной из улиц Нью-Йорка мужчина бил пострадавшую ногой в живот, с силой наступил на голову и выкрикивал антиазиатские высказывания. Всего в нескольких шагах от происходящего, в фойе близлежащего жилого дома, находились три человека. Как минимум один из них видел чудовищное нападение. А когда нападавший, которого до сих пор не задержали, скрылся, никто даже не вышел помочь женщине. Вместо этого находившиеся в фойе дома люди просто закрыли дверь на улицу, оставив пострадавшую с травмами на тротуаре.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Мы не можем просто стоять в стороне и смотреть, как происходят акты чудовищного насилия.

В прошлом году по всей стране число преступлений на почве ненависти по отношению к азиатам выросло почти на 150 процентов.

ДЖО ЛИН КЕНТ, корреспондент NBC News: Насколько вас беспокоит вероятность того, что люди так поступают в попытке подражать тому, что совершили другие правонарушители?

КАРМЕН БЕСТ, бывшая глава полицейского управления Сиэтла: Меня очень беспокоит фактор подражателей. Также мне кажется, что сейчас люди стали чаще, чем раньше, сообщать о подобных правонарушениях, потому что они лучше знают, что происходит.

Администрация Байдена выделила порядка 50 миллионов долларов в поддержку американцев азиатского происхождения и уроженцев тихоокеанских островов, переживших насилие и нападения. Власти формируют новый комитет, целью которого будет положить конец ксенофобии в отношении этих граждан. ФБР также публично будет освещать сообщения о преступлениях на почве ненависти против азиатов.

АМАНДА НГУЕН, основательница правозащитной организации Rise: Сейчас настал решающий момент, и нам предстоит выбрать, какой страной мы хотим быть.

Министерство юстиции в свою очередь заявило сегодня, что оно будет способствовать более эффективному отслеживанию преступлений на почве ненависти и привлечению виновных к ответственности.

АМАНДА НГУЕН: В этом видео больнее всего было смотреть на то, как мужчина закрывает дверь прямо перед лицом этой женщины. И я надеюсь, что как страна мы так не поступим.

Это просто ужасно, Джо. Есть ли какие-то новости о том, в каком состоянии находится пострадавшая женщина?

ДЖО ЛИН КЕНТ: Как сообщают власти, её только что выписали из больницы. Что касается людей, находившихся в фойе жилого дома, по словам управляющей зданием компании, они были отстранены от работы до окончания расследования, которым в том числе занимается оперативная группа по преступлениям на почве ненависти Нью-Йорка.

Дата выхода в эфир 31 марта 2021 года.