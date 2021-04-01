 

Названо утреннее блюдо, являющееся ключом к долголетию

01.04.2021, 14:30, Разное
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Медики назвали утреннее блюдо, которое считается ключом к долголетию. Речь идет о каше на завтрак. По словам экспертов, утром можно употреблять гречку, рис, овсянку, пшеницу, ячмень.
Каша на завтрак дает организму мощный заряд энергии. К тому же это блюдо любят многие за счет выраженного вкуса и насыщенной консистенции. В каше содержится масса полезных веществ, в том числе: цинк, железо, клетчатка, магний, фосфор.

О пользе для здоровья можно говорить только при регулярном употреблении блюда. Обычно каша на завтрак готовится из цельного зерна, молока или же воды, поэтому оно полезнее, нежели потребление рафинированных злаков. Из-за повышенного содержания клетчатки уровень сахара в крови находится в норме.

Употребление каши способно подавить воспалительный процесс. В цельной пшенице присутствуют полифенолы, положительно воздействующие на кишечную микробиоту, в результате увеличивается число полезных бактерий.

Употребление каши на завтрак положительно сказывается на долголетие. По словам медиков, снижается риск развития сахарного диабета, онкологии, сердечно-сосудистых патологий.

Источник: www.livestrong.com



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