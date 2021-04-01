Кристин Асмус хочет «тусэ» на день рождения, но планов пока нет

В своем микроблоге Кристина Асмус призналась, что хотела бы на свое 33-летие «тусэ», но совершенно не знает, что придумать. Актриса обратилась за советом к подписчикам и попросила их поделиться идеями.

Кристина Асмус знает, что сейчас невероятную популярность набирают тематические вечеринки. Она сама часто становится гостьей подобных мероприятий, но при этом, не сильно их любит. Пойти на такую вечеринку она не против, но организовывать собственное день рождения в каком-то определенном стиле не стала бы. Бывшая жена Гарика Харламова даже обратилась за помощь в ивент-агентство, специалисты которого утверждают, что публика обожает тематические праздники. Однако у артистки и так много в жизни костюмов, грима и масок, поэтому невероятно хочется в особый день быть собой. Как пошутила знаменитость, «плеток, ошейников, париков и корон» ей достаточной в кино. Кроме этого, ей кажется, что придется излишне напрячь гостей праздника, чтобы они подыскали подходящие вечеринке костюмы. Кто-то даже может из-за этих условностей не прийти или чувствовать себя неловко, а Кристина Асмус этого бы не хотела.

У своих подписчиков звезда попросила совета по этому поводу. В комментариях многие решили поделиться опытом проведения подобных тематических вечеринок. Однако большинство пользователей сошлись на том, что подобные мероприятия действительно не по душе некоторым гостям. По их мнению, лучше собраться в теплой компании и просто отключить телефоны, чтобы была возможность общаться весь вечер.