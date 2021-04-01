 

В военном спутнике обнаружили данные о загадочном космическом урагане из плазмы

01.04.2021, 14:30, Разное
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Ученым удалось выяснить, что в 2014 году над Северным полюсом образовался мощный космический ураган из плазмы. Зафиксировал его военный спутник, но данные они обработали только в нынешнем году в рамках изучения информации, полученной от метеорологических зондов.
Радиус вихревой воронки составил 1000 километров, высота космического урагана равнялась 800 километрам, что в два раза превышает высоту орбиты Международной космической станции. Образовавшийся плазменный вихрь мог пронизывать всю ионосферу Северного полюса.

Исследованием космического урагана из плазмы занимались сотрудники британского Университета Рединга. Они отметили, что с учетом скорости вращения плазмы, составившей 2 километра в секунду, вихрь должен был ярко светиться, будто спиральная галактика. В целом процесс образования космических ураганов не отличается от тех механизмов, благодаря которым ураганы образуются в нижних слоях атмосферы Земли. Разница заключается в том, что вместо воздушных масс вращается плазма.

Источник: www.kp.ru



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