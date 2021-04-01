Тверскую область спасли от теракта

В Тверской области нейтрализовали члена запрещенной в России террористической группировки “Исламское государство”. Во время попытки задержания боевик оказал вооруженное сопротивление, передает RT. В его жилище обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки, оружие и боеприпасы. Сообщается, что злоумышленник панировал напасть на некий объект топливно-энергетического комплекса в регионе.