 

Тверскую область спасли от теракта

01.04.2021, 14:28, Разное
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В Тверской области нейтрализовали члена запрещенной в России террористической группировки “Исламское государство”. Во время попытки задержания боевик оказал вооруженное сопротивление, передает RT. В его жилище обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки, оружие и боеприпасы. Сообщается, что злоумышленник панировал напасть на некий объект топливно-энергетического комплекса в регионе.



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