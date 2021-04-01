 

Он скоро выйдет и получит права – Личное мнение

01.04.2021, 14:14, Разное
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Рэпера и ютубера Пашу Техника отправили на 11 месяцев в тюрьму за то, что его поймали пьяным без прав за рулём автомобиля.


Фото: Соцсети

В прошлом его уже лишили водительских прав за ДТП в пьяном виде, но зачем Паше права? Он и без них спокойно мог ездить.

Ютубер признал вину. Ему выписали штраф и посадили немножечко посидеть. Прав окончательно лишили ещё на 2 года.

То есть, раньше чем через год этот парень выйдет. А ещё через год в полном праве вернёт своё водительское удостоверение и сядет снова за руль.

Как сообщает Газета.ру, экспертиза признала, что рэпер страдает от психического расстройства, вызванного употреблением наркотиков.

В связи с этим у меня вопрос: а что, так можно? Кто ему вообще выдал права? С расстройством на почве наркоты, с двумя лишениями прав, с отсидкой за вождение без документов, можно получить водительское удостоверение?

Серьёзно?

Разве кому-то не очевидно, что человек, как минимум дважды севший за руль пьяным, делает это не из добрых намерений, а потому что уверен, что это нормально? Ясно ведь, что у него нет морального стопора, раз он рискует нашими жизнями.

Исправится ли он, отсидев чуть-чуть? Есть такие, кто верит в это?

На днях к деду, хранившему незаконно оружие, приехал спецназ. Он тоже сошёл с ума, бухал и отстреливался. Его то ли убили, то ли дом спалили, и он сгорел. А чем он принципиально отличается от тех, кто садится пьяным за руль?

Разве автомобиль с пьяным водителем менее опасен, чем пьяный дед с ружьём?

Не пора ли нам уже вводить пожизненное лишение прав и более строгое тюремное наказание для таких?

Источник: Лена Миро



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