 

Учителя, попросившего о зарплате в соответствии с указами Путина, перевели на ставку сторожа

01.04.2021, 14:14, Разное
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В Перми учитель русского языка и литературы в одной из школ был переведён на ставку сторожа после того, как он попросил зарплату, соответствующую майским указам президента России.

По словам преподавателя, ему заявили, что теперь будут начислять деньги по некой норме, которая в точности соответствует зарплате сторожа. Для этого ему на бумаге сократили число отработанных часов. Таким образом, вместо полагающихся ему 39 тысяч рублей он получает лишь 23 тысячи. В школе с ним начали разговаривать на повышенных тонах, сам учитель полагает, что его могут уволить.

– Не потому, что я плохо работаю, а потому что я сделаю что-то не то: выйду на митинг или даже как-то не так оденусь, – заметил он.

В местном профсоюзе заметили, что учитель сам виноват в своих низких доходах, поскольку не хочет подрабатывать иным образом, помимо ведения 9 уроков в день.

– Он не хотел вести какие-то работы, которые можно было использовать для повышения оплаты труда через стимулирующий фонд. Он педагог молодой, и наша молодежь может довольно много бонусов получать от участия в конкурсах, в том числе за счет наших спонсоров, – пояснила глава крайкома профсоюза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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