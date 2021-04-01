 

Российский генерал ответил на шутку британской королевы про российские самолеты

01.04.2021, 14:04, Новости дня
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Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток, сообщил экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин.

«Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было – чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолеты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали», – передает РИА «Новости» слова Опарина.

Генерал пояснил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами НАТО только боевыми порядками, теперь же – парами по заранее разработанной программе, утвержденной верховным главнокомандующим.

Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) «очень весело преследовать русских».



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