 

Путин внес кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена России

01.04.2021, 14:04, Новости дня
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Президент Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека в России, информирует пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год. 



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