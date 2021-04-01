Путин внес кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена России

Президент Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека в России, информирует пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год.