Чиновника из аппарата алтайского губернатора обвинили в мошенничестве

Представителю губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом заксобрании (АКЗС) Стелле Штань предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с субсидиями на 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

«Представителю губернатора и правительства края предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада Happy Baby совместно с обвиняемой обеспечили изготовление и предоставление в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с рыночной ценой. Их действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества обвиняемые завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По месту жительства и по месту работы Штань проведены обыски, ее задержали, готовится ходатайство об аресте.

Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев сообщал, что следственные действия в отношении Штань связаны с периодом, когда она еще не была трудоустроена на занимаемую должность, передает ТАСС.

С 2008 по 2016 год Штань была региональным депутатом, в 2018 году была назначена на должность представителя губернатора и правительства края в парламенте.

Между тем в марте 2021 года в Барнауле арестовали директора Happy Baby, ее судят за жестокое обращение с детьми. Также следователи предъявили ей новое обвинение – «Мошенничество».

Согласно данным следствия, учредитель и директор детсада в 2015 году задумала похитить субсидии управления образования и молодежной политики края, и предоставила заведомо ложные сведения о цене приобретаемого помещения, завысив ее по сравнению с рыночной стоимостью.