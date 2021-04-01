С 1 апреля в рыбинских троллейбусах ввели безналичную систему оплаты проезда
 

С 1 апреля в рыбинских троллейбусах ввели безналичную систему оплаты проезда

01.04.2021, 14:07, Новости
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С 1 апреля на городских троллейбусных маршрутах введена безналичная система оплаты проезда.

Пассажиры могут оплачивать проезд банковскими картами или другими устройствами с бесконтактной технологией. Год назад подобную услугу ввели на городских автобусных маршрутах.

К оплате принимаются карты платежных систем «Visa», «MasterCard», «Мир». Безналичная оплата существенно сэкономит время и пассажиров, и перевозчиков, платить за проезд станет проще и быстрее.

– Банковские карты прочно вошли в жизнь горожан. Это удобно. И запросы на организацию оплаты проезда в общественном транспорте начали поступать в департамент достаточно давно. Городские автобусы и маршрутные такси ввели возможность безналичной оплаты проезда больше года назад, троллейбусному предприятию потребовалось время на решение организационных и финансовых вопросов. Зато теперь пассажиры могут оплатить проезд картой или другим устройством с банковской технологией проезд в любом городском транспорте, – отметила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

При этом у пассажиров сохраняется возможность расплатиться за проезд наличными средствами. Для льготников с введением новой системы ничего не меняется, их способ оплаты социальной картой остается.

Фиксация оплаты проезда в троллейбусах и автобусах осуществляется по-разному. Пассажир автобуса получает чек, который выдаёт терминал. Пассажирам троллейбуса кондуктор выдает билеты трёх цветов. Красный билет – для оплативших проезд наличными деньгами, синий – для льготников, зеленый – для оплативших проезд с помощью банковской карты.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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