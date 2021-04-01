Устроивший пробку контейнеровоз не выпустят из Суэцкого канала

Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и устроил пробку из сотен судов, не выпустят из Суэцкого канала вплоть до окончания расследования инцидента, сообщил глава управления канала Усама Рабиа.

Рабиа заявил, что пока неясно, сколько может занять расследование. По его словам, к настоящему времени следователи уже допросили экипаж судна.

23 марта контейнеровоз Ever Given (находится в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group) сел на мель в южной части Суэцкого канала, который не имеет дублеров. Судно следовало из Китая в нидерландский Роттердам.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильных порывов ветра. В понедельник, 29 марта, на Суэцком канале возобновили навигацию.

Ранее финансовые потери от блокировки движения по нему оценили в 1 млрд долларов.

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