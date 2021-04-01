 

Ирина и Инга Меладзе, Полина Аскери, Ингрид Олеринская и другие на коктейле в Москве

01.04.2021, 13:48, Разное
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В последний день марта десятки звезд собрались в галерее Ruarts, чтобы узнать имя победителя в конкурсе Ruinart Art Patronat: в этом году лауреатом стал молодой художник Миша Бурый. Мероприятие прошло при участии Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. Победитель получит возможность представить работы на 9-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Гостями званого вечера в окружении произведений искусства стали Полина Аскери, экс-супруга Валерия Меладзе Ирина и их дочь Инга Меладзе, Томас Шлоссер, Светлана Такори, Анна Дюльгерова, Юрате Гурайскайте, Маша Федорова, Денис Катаев, Наташа Максимова, Юлия Акимова, Евгений Заболотный, Артем Королев, Владислав Лисовец, Ингрид Олеринская, Манана Тотибадзе, Мария Агуреева, Влад Зорин, Лука Зарьков, Антон и Виктория Борисевич, Анна Андронова и многие другие. Все приглашенные звезды после торжественной части отправились рассматривать полотна за легким коктейлем и непринужденной беседой.

Полина АскериМаша ФедороваИнгрид ОлеринскаяВлад ЛисовецИрина и Инга МеладзеАртем КоролевМаша Федорова и Влад ЛисовецЮрате ГурайскайтеДенис КатаевPolina



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