 

Арестович о войне на Донбассе: Мира не будет. Россия будет атаковать Украину ближайшие 10 лет

01.04.2021, 13:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская Федерация будет нападать на Украину постоянно ближайшие 10 лет, используя все ресурсы. Такое заявление сделал спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 31 марта в эфире телеканала “Украина 24”.

“Сейчас, как во времена холодной войны, создаются два блока. То есть западные страны с цифровой демократией и авторитарные страны. А Украина посреди них оказалась. Мира не будет. Российская Федерация будет атаковать [Украину] постоянно ближайшие 10 лет, используя все четыре силы: военную, дипломатическую, информационную и экономическую”, – спрогнозировал Арестович.

Учитывая данный факт, политика президента Украины Владимир Зеленского состоит в том, чтобы остановить гибель военных и мирных жителей на Донбассе и одновременно ускорить интеграцию в НАТО, реформируя сектор национальной безопасности и обороны, сообщил он. 

“Будучи де-факто правым флангом НАТО восьмой год, мы рассчитываем на достойную поддержку наших союзников”, – заключил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта. 

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Украина на следующем заседании ТКГ инициирует введение “пасхального перемирия” на востоке страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал от актера 6,5 млн рублей

15.07 / С космодрома в Вирджинии стартовала ракета Minotaur IV

19.10 / Тысячи доз лекарства от коронавируса прибыли в Венесуэлу из России

25.06 / Минздрав Белоруссии предупредил об угрозе здоровью жителей Минска из-за плохой воды

23.03 / Нижегородская область вышла в лидеры по числу участников нацпроекта «Производительность труда»

17.11 / Twitter назначил знаменитого хакера главой службы безопасности

06.11 / Источник сообщил о присоединении РФ к санкциям Белоруссии против ЕС

07.11 / В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Два человека погибли

21.02 / Во Львове злоумышленник пытался спрятаться от полиции, закопав себя в снег

13.10 / Арктическая экспедиция подтвердила факт «умирания» Северного Ледовитого океана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)