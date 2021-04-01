Арестович о войне на Донбассе: Мира не будет. Россия будет атаковать Украину ближайшие 10 лет

Российская Федерация будет нападать на Украину постоянно ближайшие 10 лет, используя все ресурсы. Такое заявление сделал спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 31 марта в эфире телеканала “Украина 24”.

“Сейчас, как во времена холодной войны, создаются два блока. То есть западные страны с цифровой демократией и авторитарные страны. А Украина посреди них оказалась. Мира не будет. Российская Федерация будет атаковать [Украину] постоянно ближайшие 10 лет, используя все четыре силы: военную, дипломатическую, информационную и экономическую”, – спрогнозировал Арестович.

Учитывая данный факт, политика президента Украины Владимир Зеленского состоит в том, чтобы остановить гибель военных и мирных жителей на Донбассе и одновременно ускорить интеграцию в НАТО, реформируя сектор национальной безопасности и обороны, сообщил он.

“Будучи де-факто правым флангом НАТО восьмой год, мы рассчитываем на достойную поддержку наших союзников”, – заключил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Украина на следующем заседании ТКГ инициирует введение “пасхального перемирия” на востоке страны.

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