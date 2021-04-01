“Нельзя менять отдельных людей”. Глава Гостаможни Украины рассказал о сложностях реформирования

В Государственной таможенной службе Украины (ГТСУ) есть “не всегда хорошие” традиции. Об этом 31 марта в эфире телеканала “Дом” заявил глава ведомства Павел Рябикин.

“К сожалению, система имеет очень глубинные традиции и эти традиции не всегда хорошие. Поэтому для того, чтобы поменять традиции, нельзя менять отдельных людей – надо поменять среду обитания. И я думаю, что контрактная форма как раз поможет нам скорректировать эту самую среду, которая до сих пор предрасполагала, что человек, попавший в систему, очень быстро этой системой перемалывался и становился ее частью”, – сказал он.

По словам главы ГТСУ, работу на таможне предложат “всем ветеранам АТО, которые будут соответствовать по квалификационным признакам”.

“Для этого надо иметь базовое высшее образование, пройти ускоренные курсы подготовки на таможенное оформление, в течение месяца получить дополнительную квалификацию и заключить потом контракт с таможенной службой на работу. На сегодняшний день у нас уже порядка 2,5 тыс. анкет от участников АТО, которые хотели бы пройти такие курсы и в последующем работать на таможне. Мы будем отбирать подходящих для себя кандидатов. И потом будем приглашать их на конкурс в таможенную службу”, – объяснил Рябикин.

Он подчеркнул, что ГТСУ идет “путем трансформации в рамках существующих законодательных возможностей”.

“Результаты этой трансформации, я надеюсь, мы уже увидим к концу 2021 года. Пока мы движемся путем трансформации, а не революции. К сожалению, денег недостаточно. Трансформация нуждается в инвестициях. Пока они идут в недостаточном объеме, поэтому трансформация будет частичной”, – отметил Рябикин.

По его информации, финансовые средства есть на внедрение новых IT-систем и на обеспечение кадрами, а на инфраструктурное обеспечение – “еще недостаточно”.

“С точки зрения обеспечения нормативно-правового здесь не так нужны инвестиции, как политическая воля и единогласие в зале парламента”, – сказал глава таможни.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.

Генерального директора Международного аэропорта Борисполь Рябикина назначили главой Государственной таможенной службы Украины 18 января 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”.

В январе 2021 года с Рябикиным встретился президент Владимир Зеленский и заявил, что украинская таможня должна “перестать быть кормушкой для коррупционеров”.

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