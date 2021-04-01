 

В Украину идет похолодание, возможны осадки – Укргидрометцентр

01.04.2021, 13:42, Новости дня
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В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки на большую часть территории Украины переместится влажный и прохладный воздух с северо-запада Европы, поэтому в северо-западной части страны дневная температура существенно снизится.

По данным Укргидрометцентра, 2 апреля возможны осадки, в Карпатах местами ожидается мокрый снег.

Температура ночью составит +4…+9 °С, на юго и востоке – -3…+2 °С. Днем ожидается +10…+15 °С, в западных и северных областях – +7…+12 °С. В Карпатах ночью и днем –  -2…+3 °С.

В субботу, 3 апреля, температура воздуха ночью будет -1…+4 °С, днем – +5…+10 °С. В южных и юго-восточных регионах ночью – +3…+8 °С, днем – +8…+13 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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