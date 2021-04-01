Янукович дал пощечину Соловьеву и плюнул в лицо за то, что тот назвал его ничтожеством

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который с февраля 2014 года скрывается в России, дал пощечину и плюнул в лицо российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщил источник, который стал свидетелем потасовки.

По его словам, инцидент произошел в конце прошлой недели в закрытом ресторане на Рублевке. “Янукович и Соловьев отдыхали в разных компаниях. Когда все очень прилично выпили, Янукович встал, подошел к столу, где сидел Соловьев, и начал громко выяснять отношения”, – рассказал собеседник.

Он утверждает, что беглый экс-президент ударил Соловьева по щеке, а затем плюнул в лицо. После этого их разняли друзья.

Причиной конфликта, сказал собеседник, стало высказывание Соловьева в программе, которая вышла в ноябре 2018 года. Тогда пропагандист заявил, что “Янукович не президент, а ничтожество”. “Я его критиковал так, что ему мало не показалось. Он звонил мне, жаловался”, – рассказывал Соловьев.

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Редакция издания “ГОРДОН” поздравляет читателей с 1 апреля. Любые совпадения с именами реальных пропагандистов и беглых экс-президентов случайны.

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