Боррель – В Москве меня не оскорбили, а напали, в дипломатии так не делают

Во время встречи с министром иностранных дел РФ высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Как он отметил в интервью France 24, это было даже не оскорбление, а нападение, поскольку в дипломатии так делать не принято.

Европейский союз, в частности, критиковал Москву за её вакцинную дипломатию. Её обвиняли в пропаганде и в том, что она множит соглашения о производстве вакцины «Спутник V», чтобы поставлять её за границу, а не экспортирует, поскольку не может производить её на родине. Владимир Путин со своей стороны обвиняет европейцев в политической блокаде вакцины. Кто прав?

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, глава европейской дипломатии: Послушайте, я могу вам сказать, что, очевидно, в вопросе вакцин мы снова переживаем то, что было изначально с масками. В своё время у нас не было масок, они стали стратегически важным вопросом, вопросом дипломатии. Сегодня с вакцинами происходит нечто похожее.



Россия и Китай стараются, чтобы оценили их способность поставлять вакцины для всего мира. К слову, они не прививают своё население, но экспортируют много вакцины. И можно сказать, что они преследуют задачу пропаганды, заявляя, что они — поставщики вакцины.



Но вот вам данные, которые я только что предоставил. Нужно их знать. Мы, европейцы, даём больше всего денег в COVAX — два миллиарда евро. Никто не делает больше, чем мы. Конечно, есть некоторые европейские страны, которые запросили российскую вакцину, потому что им не хватило объёмов европейского производства.



Я сам, когда был в Москве, — простите, что напоминаю, — я сказал, что чем больше вакцины, тем лучше для всех. Но именно тех вакцин, что получили одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. Мы в Европе действуем с большой осторожностью. Мы хотели, чтобы вакцины были безопасными.

Вы напомнили, что были в Москве в начале февраля. Вас тогда оскорбили выдворением европейских дипломатов вскоре после того, как ЕС принял новые санкции против россиян, связанных с отравлением Алексея Навального. Сегодня кажется, что отношения с Москвой находятся на максимально низком уровне. Есть ли у вас сожаления по поводу ведения этих отношений?

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ: Оскорбили, оскорбили… Вы скорее хотели сказать «напали». Пригласили к себе и воспользовались визитом, чтобы объявить, что выдворяют дипломатов — это нападение, а не оскорбление. Это нападение, в дипломатическом общении между странами, которые хотят иметь хорошие отношения, так не делают. Мы РФ уже высказали всё, что думаем по этому поводу. Мы ввели санкции против людей, ответственных за всё, что произошло с делом Навального. Но сейчас, очевидно, отношения с Россией находятся в мёртвой точке.

Дата выхода в эфир 30 марта 2021 года.