 

Euronews – эксперты уверены в необходимости российской вакцины от COVID-19 для животных

01.04.2021, 13:36, Новости дня
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Вслед за вакцинами для людей в РФ была зарегистрирована и первая в мире вакцина от коронавируса, созданная специально для животных. По мнению российских учёных, следующим этапом пандемии COVID-19 может стать заражение домашних животных, поэтому новый препарат уже скоро понадобится, передаёт Euronews.

В РФ зарегистрирована вакцина от коронавируса, предназначенная для животных. Создатели препарата «Карнивак-Ков» называют его первым и пока что единственным в мире средством такого предназначения. 

Испытания начались в октябре прошлого года и проводились на собаках, кошках, лисах, норках и других животных. И в итоге, по словам создателей, показали 100%-ную эффективность вакцины. 

Согласно опубликованным на этой неделе выводам Всемирной организации здравоохранения, именно через домашних животных и пушных зверей коронавирус мог попасть к человеку от летучих мышей. В списке ВОЗ — множество видов, в том числе такие экзотические, как хорьковые барсуки, которые обитают только в Юго-Восточной Азии. 

Твёрдых доказательств передачи вируса от животного к человеку сейчас не существует. Тем не менее в ноябре прошлого года на датских фермах забили миллионы норок по подозрению в том, что они могут заразить людей. 

Сами животные тоже могут заболеть. В РФ зафиксировано минимум два положительных теста на COVID-19 у кошек. А на этой неделе глава Центра имени Гамалеи академик Гинцбург не исключил, что следующим этапом пандемии может стать заражение домашних и сельскохозяйственных животных. 

Дата выхода в эфир 31 марта 2021 года. 



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